Verstappen pijlsnel in eerste vrije training Saoedi-Arabië, Aston Martin competitief

Jeen Grievink

Vrijdag 17 maart 2023 15:30 - Laatste update: 16:48

Max Verstappen is uit de startblokken geschoten tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Met een rondetijd van 1:29.617 was hij veel sneller dan de rest van het veld. Sergio Pérez werd tweede op bijna een halve seconde afstand. Fernando Alonso maakte in zijn Aston Martin de top drie compleet.

De coureurs doken in grote getale naar buiten bij de start van de eerste oefensessie in Djedda. Verstappen en Stroll hadden duidelijk geen haast, want zij gingen een stuk later pas voor het eerst het asfalt op van het Jeddah Corniche Circuit. Verstappen liet zich in het eerste kwartier zelfs helemaal niet zien. Teamgenoot Pérez deed dit wel en ging direct met Alonso de strijd aan om de snelste tijd, beiden op de softband. Het was stuivertje wisselen tussen de Mexicaan en de Spanjaard in de beginfase. Bij Mercedes en Ferrari begonnen ze op de harde band en konden ze logischerwijs de tijden van Red Bull en Aston Martin nog niet evenaren. Verstappen klokte na ongeveer twintig minuten zijn eerste rondetijd en nestelde zich op de derde positie.

Coureurs wisselen naar rode band, Verstappen het snelst

In zijn tweede run nam Verstappen de leiding over, vlak voor Alonso. De Vries reed halverwege de training op een prima tiende positie. De coureur uit Sneek was op dat moment bezig aan een run op de medium band. Ditzelfde gold voor teamgenoot Tsunoda, die rondreed op de zestiende positie. In de tweede gedeelte van de training wisselden steeds meer coureurs naar de rode band. Hierdoor verschenen er flink wat nieuwe snelle tijden op het scorebord. Mercedes probeerde op dit snellere rubber in de buurt te komen van Red Bull en Aston Martin. Dit lukte ten opzichte van Alonso en Pérez nog enigszins, maar Verstappen bleef ver buiten bereik. De Nederlander was bijna een seconde sneller dan de Zilverpijlen.

McLaren en AlphaTauri moeten knokken

De teams van McLaren en AlphaTauri kregen het in het laatste gedeelte van de sessie ook zwaar. Ze werden door de concurrentie steeds verder naar beneden geduwd en vormden samen de hekkensluiters van de tijdenlijst. Blijkbaar hadden ze dit zelf ook in de gaten, want in het laatste kwartier trapten zij het gaspedaal nog even diep in. Hierdoor wist De Vries de dertiende positie op de tijdenlijst te pakken. Tsunoda klom zelfs naar plek tien. Piastri ging naar de veertiende tijd, terwijl Norris bleef steken op P20.

Ferrari voorzichtig, Mercedes achter Aston Martin

Ferrari kwam op haar beurt nog niet tot een echt snelle tijd om de concurrentie uit te dagen. Zij blijven steken op de zevende en elfde positie. De langzaamste rijders van deze sessie, bleken uiteindelijk die van Alfa Romeo, die achttiende en negentiende werden. Alleen Norris was nog langzamer. Mercedes finishte uiteindelijk als vijfde en zesde tijdens deze eerste oefensessie, achter koploper Verstappen, Pérez en Alonso, die samen de top drie vormden. Stroll werd vierde.