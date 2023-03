Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 maart 2023 13:22 - Laatste update: 13:49

Lewis Hamilton en Angela Cullen gaan na lange tijd uit elkaar. De blonde fysiotherapeute was lange tijd te zien aan de zijde van de zevenvoudig wereldkampioen, maar Hamilton maakt nu op zijn Instagram bekend dat de twee afscheid nemen van elkaar.

Hamilton en Cullen lijken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijke rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een essentiële taak voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Afscheid is daar

Aan alles komt echter een einde, zo ook aan deze samenwerking. Hamilton laat op zijn Instagram weten dat het altijd zo onafscheidelijke tweetal een punt zet achter de zakelijke relatie. "Voor de afgelopen zeven jaar stond Angela Cullen aan mijn zijde. Ze wist mij tot de beste versie van mezelf te pushen. Dankzij haar ben ik een sterkere atleet en beter persoon geworden. Hopelijk willen jullie mij vandaag vergezellen door haar het allerbeste te wensen in haar volgende stappen in het najagen van haar dromen. Bedankt voor alles, Ang. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor je in petto heeft", schrijft de Brit op zijn socials.

Cullen reageert op afscheid

Ook Cullen zelf heeft een post op haar Instragram geplaatst waarin ze haar vertrek kenbaar maakt. "Precies zeven jaar geleden stond ik voor de eerste keer in de paddock voor de Australische Grand Prix. Vandaag ben ik blij om te delen dat ik ga beginnen aan mijn nieuwe avontuur. Ik ben zo dankbaar en gezegend dat ik dit ongelofelijke avontuur in de Formule 1 heb mogen meemaken en ik weet dat mijn verhaal doorgaat. Lewis Hamilton, jij GOAT. Het is zo'm ongelofelijk eer geweest om naast je te hebben mogen staan. Ik ben zo trots op alles wat je bereikt hebt", schrijft ze onder meer.