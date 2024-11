Lando Norris steekt de hand in eigen boezem en vertelt dat hij er waarschijnlijk simpelweg nog niet klaar voor was om het dit jaar tegen Max Verstappen op te nemen voor het wereldkampioenschap Formule 1.

Waar Red Bull Racing gedurende het Formule 1-seizoen van 2024 plots flink inleverde qua performance, kwam McLaren halverwege het seizoen bovendrijven als het te kloppen team. Lando Norris benutte deze situatie en wist zichzelf op te werpen als uitdager van Max Verstappen voor het wereldkampioenschap. Voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië had de 25-jarige coureur zijn achterstand teruggebracht naar 44 punten, maar op Interlagos wist hij zijn pole position slechts om te zetten in de zeventiende plaats. Verstappen reed van de zeventiende naar de eerste stek, waarmee het onderlinge verschil met nog drie races te gaan, 62 punten bedraagt. Alhoewel het wiskundig nog mogelijk is, zijn de titeldromen van Norris daarmee in rook opgegaan.

Artikel gaat verder onder video

Nog niet klaar voor het gevecht

"Er zijn momenten geweest waar we als team niet gepresteerd hebben op het niveau dat nodig is voor een team dat het wereldkampioenschap wint", wordt Norris geciteerd door Motorsport Week. "Maar er zijn ook genoeg momenten geweest waar ik niet op het niveau heb gepresteerd dat nodig is om het wereldkampioenschap te winnen. Ik was waarschijnlijk simpelweg niet klaar om het tegen Red Bull en Max op te nemen. Ik denk dat ik dat nu wel ben, maar het is waarschijnlijk te laat om dat te doen."

Een van de beste ooit

Norris vervolgt: "Misschien waren er coureurs in het verleden wel klaar voor zoiets, maar niemand heeft het zo vroeg in zijn carrière, halverwege het seizoen, tegen Max opgenomen, en een best aardig gevecht geleverd. Er is niemand anders die het doet. Ik heb mijn best gedaan, maar ik heb het niet goed genoeg gedaan. Dat heb ik altijd erkent. Ik denk dat Max een van de beste coureurs ooit is in de Formule 1. Er komt waarschijnlijk nooit meer een coureur in de Formule 1 die veel beter is dan Max."

Gerelateerd