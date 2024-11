We zitten om 7:00 uur Nederlandse tijd, met een kop koffie op schoot, klaar voor de tweede vrije training op het Las Vegas Strip Circuit. De Grand Prix van Las Vegas is de 22e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de vierde maal gehouden worden in de casinohoofdstad van de wereld en voor de tweede keer onder de naam Las Vegas. Het is niet meer dan 10°C en het gaat alleen nog maar afkoelen. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

