Max Verstappen wist vrijdag tijdens de eerste vrije training op het circuit van Las Vegas niet verder te komen dan een teleurstellende vijfde tijd en dus is er werk aan de winkel voor de Nederlander. Eén onderdeel aan zijn auto viel hem in het bijzonder tegen en dat maakte hij luidkeels duidelijk.

Vrijdagochtend in het holst van de Nederlandse nacht stond de eerste vrije training van de Grand Prix van Las Vegas op het programma op de wereldberoemde strip van de gokstad. Het waren de Mercedessen die voorlopig de show wisten te stelen in het weekend waarin Verstappen hoopt om zijn vierde wereldtitel op een rij te pakken in de koningsklasse. Het weekend van de Nederlander zelf startte minder voortvarend dan bij de Zilverpijlen en bijvoorbeeld Lando Norris en Verstappen kwam derhalve niet verder dan de vijfde tijd in het klassement.

Problemen met het stuur

In de auto van de Red Bull-coureur bleek het echter allemaal niet voorspoedig te gaan en de problemen hadden vooral te maken met het stuurtje van Verstappen. Tijdens de sessie rapporteerde hij meermaals dat zijn stuur af en toe opeens de verbinding verloor en er dus gekke dingen gebeurden, waaronder de boardradio die soms uit zichzelf ineens aan ging, waarna hij uiteindelijk zijn kalmte verloor: "Ik haat dit fucking stuur. Er is een probleem met de verbinding, de radio gaat uit zichzelf aan", zo mopperde hij richting Gianpiero Lambiase. Het is te hopen dat zijn problemen richting VT2 verholpen kunnen worden.

