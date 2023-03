Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 maart 2023 10:41

Fernando Alonso wist tijdens de Grand Prix van Bahrein een daverende verrassing te bewerkstelligen door met zijn Aston Martin richting de derde plek en dus een podium te rijden. Hoewel er nu een hoop verwacht wordt van de Spanjaard, trapt hij voorlopig op de rem. We hebben immers pas op één circuit gereden.

Het beloven mooie tijden te worden voor alles en iedereen die Alonso een warm hart toedragen. Na veelbelovende wintertests voor het team van Aston Martin bleek tijdens het openingsweekend in Bahrein dat het geen geluk was en de voortekenen klopten. Nadat de Spanjaard op zaterdag op P5 wist te kwalificeren, deed hij daar op de zondag nog een schepje bovenop door beide Mercedessen en Ferrari's te verschalken voor een dik verdiend podium in Bahrein.

Artikel gaat verder onder video

Andere situatie

Ondanks die zeer knappe race, wil Alonso eerst eens zien hoe de Aston Martin op andere circuits dan het Bahrain International Circuit gaat, zoals dit weekend bijvoorbeeld in Djedda. "We staan voor een flinke uitdaging. We zullen moeten zien hoe de auto hier in Djedda en in Melbourne loopt. Tijdens de afgelopen winters hebben we getest in Barcelona en Bahrein, waardoor je twee referentiepunten had", citeert Motorsport.com.

Test op de vrijdag

Dat was dit jaar wel anders. De Formule 1 besloot na 2022 dat de testdagen in Barcelona niet per se erg veel wisten toe te voegen aan de kalender en zodoende kregen de teams en coureurs dit jaar allee de gelegenheid om in Bahrein te testen. "Nu hebben we alleen getest en geracet in Bahrein. Ik durf wel te stellen dat het voor veel F1-teams een test wordt op vrijdag. Dat zal voor ons ook het geval zijn. We moeten de auto leren kennen op een nieuw circuit en ontdekken hoe de auto hier loopt", besluit de Spanjaard.