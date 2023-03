Jeen Grievink

Vrijdag 17 maart 2023 10:16 - Laatste update: 10:32

Lewis Hamilton heeft achter de schermen intensieve gesprekken gevoerd met Mercedes over de weg die ze willen gaan inslaan. De Brit stelt dat er nu "grote stappen" gezet moeten gaan worden om het gat richting Red Bull Racing te dichten. Wel denkt hij dat Max Verstappen en zijn team er dit seizoen met de titel vandoor gaan.

Het is kommer en kwel voor Mercedes sinds de seizoensopener in Bahrein en dat heeft er voor gezorgd dat er geruchten de kop opstaken dat Hamilton een transfer naar Ferrari zou overwegen. De zevenvoudig wereldkampioen was er bij aankomst in Saoedi-Arabië als de kippen bij om deze verhalen te ontkennen. Hij stelde "niet van plan" te zijn ergens anders heen te gaan. Er moet echter wel wat veranderen bij Mercedes, maar daar is intern al over gesproken, zo liet ook teamgenoot George Russell gisteren weten. Mercedes zal een iets andere richting opgaan met de ontwikkeling van de W14 en hopelijk kunnen ze dan het gat richting Red Bull dichten. Hamliton weet echter ook dat het een moeilijk verhaal gaat worden.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes moet bouwrichting gaan bepalen

Volgens Hamilton is de Grand Prix van Bahrein een eyeopener geweest voor Mercedes. Ze hebben kunnen analyseren hoe de concurrentie te werk gaat en waar zij de prestaties vandaan halen. Om hetzelfde te kunnen doen, moet er echter wel wat bijgestuurd worden op de ontwikkeling van de W14. "We hebben gezien waar de prestaties zitten en hoe mensen deze prestaties eruit halen. We moeten nu beginnen met het nemen van enkele beslissingen met betrekking tot het bouwen (van de W14, red.)", zo vertelt Hamilton in Djedda aan de pers.

OOK INTERESSANT: Marko ziet geen vooruitgang bij Ferrari: 'Zullen hooguit keer pole position afpakken'

Red Bull loopt "waarschijnlijk" met titel weg denkt Hamilton

Door iets bij te sturen op de ontwikkeling, hoopt Hamilton met grote sprongen dichter bij Red Bull en Verstappen in de buurt te komen. "We moeten enkele grote stappen zetten om het gat naar Red Bull te dichten", zo stelt hij. De coureur uit Stevenage weet echter ook dat het een hels karwei wordt om Verstappen en Red Bull nog van de titel af te houden. "Ze zullen er dit jaar waarschijnlijk mee weglopen, tenzij Ferrari - als meest waarschijnlijke optie - ze kan stoppen. We zullen afwachten en gaan het zien", aldus Hamilton.