De publieke vete tussen de uit de kast gekomen Ralf Schumacher en ex-vrouw Cora Schumacher leek een tijdje te zijn gaan liggen. Toch is er een nieuw hoofdstuk geboren: Ralf heeft namelijk opnieuw een juridische stap ondernomen om zijn ex de mond te snoeren.

Ralf Schumacher plaatste in juni plotseling een post op Instagram om te vertellen dat hij op mannen valt. "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kan delen," schreef hij destijds. Vervolgens liet Cora Schumacher zich horen in de media. Enkele maanden geleden kwam zij in het nieuw wegens felle uitspraken tegen de vlak daarvoor uit de kast gekomen Ralf. Ze hield zich niet in na de coming out van haar ex-man. "Hij ontkende altijd en vertelde mij dan dat ik dingen verbeelde en dat ik wellicht psychologische hulp nodig had. Toen hij het bekendmaakte, was dat een messteek in mijn hart."

Therapie

Ze vervolgde: "Uit de kast komen heeft altijd invloed op de mensen om je heen, ook je ex-vrouw waar je een kind mee hebt. Nu voel ik mij gebruikt door ons huwelijk. Ik heb het gevoel dat ik mijn beste jaren verspild heb. Ik stel mezelf heel veel vragen. Was hij wel eerlijk tegenover mij? Er is nog iets veel belangrijkers: hield hij wel van mij? Ik vertrouwde hem blindelings en daarom was zijn woord wet voor mij", zo liet ze zich destijds in de media uit. Inmiddels is het enkele maanden stil geweest rondom haar ex-man, maar lijkt nu een nieuw hoofdstuk in de vete tussen het tweetal geboren. Eerder liet Cora al weten dat ze in therapie was gegaan wegens paniekaanvallen en nu 'smeekt ze Ralf om haar alleen te laten'.

Juridische waarschuwing

Nu weet BILD te melden dat de vete tussen het tweetal richting de rechtbank dreigt te gaan. Ralf probeert via die manier stappen te ondernemen om Cora de mond te snoeren en haar te verbieden uitspraken te doen over hun relatie en zijn seksualiteit op Instagram. Een aantal dagen geleden is er vanuit zijn advocaten een brief op de deurmat gevallen. Cora heeft laten weten alleen gelaten te willen worden om in alle rust te herstellen, waarna haar advocaat, Verena Haisch nog toevoegt: "Het is al erg genoeg dat Ralf Schumacher de moeder van hun zoon verraste met zijn coming out, haar vervolgens juridisch aanviel en weigerde een overeenkomst te sluiten. Het feit dat hij nu opnieuw een waarschuwing stuurt aan zijn ex-vrouw, terwijl ik zijn advocaat precies heb uitgelegd hoe slecht Cora zich voelt en hoe dringend ze rust nodig heeft, laat me sprakeloos", besluit de advocaat.

