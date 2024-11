Volgens Zak Brown, CEO van McLaren, moet Max Verstappen door anderen gewezen worden op de grenzen voordat hij zijn rijstijl enigszins wil aanpassen. Lando Norris zou deze grenzen beter kennen, aldus de Amerikaan.

In gesprek met Auto, Motor und Sport stelt Brown dat, in tegenstelling tot Norris, Verstappen door anderen duidelijk gemaakt moet worden wat de grenzen zijn. Norris kent die grenzen al, aldus Brown. "Misschien is Lando soms te openhartig, maar ik denk niet dat dit hem op de baan schaadt. Hij rijdt hard, maar eerlijk. Max is een uitzonderlijke coureur die altijd het randje opzoekt. Maar je moet voor hem wel duidelijke grenzen stellen. Dat voorkomt situaties zoals tussen Lewis en Max in 2021."

Brown ziet mislopen titel constructeurs niet als gemiste kans

Volgens Brown zou het geen gemiste kans zijn als McLaren, naast dat Norris tweede lijkt te gaan worden bij de coureurs, ook het kampioenschap bij de constructeurs in 2024 mis zou lopen. "Ik zie dat anders. We hadden tot Miami niet het huidige niveau. Natuurlijk wil ik minstens één titel winnen, maar het zal zwaar worden. Ferrari ziet er sterk uit, en Red Bull blijft een groot gevaar."

Brown over Piastri en Norris in F1

Volgens veel mensen gaat twee goede coureurs als Norris en Oscar Piastri uiteindelijk voor problemen zorgen. Brown weet niet of dit het geval gaat zijn met zijn rijdersduo, maar kent wel de gevaren. "Ik maak me daar niet veel zorgen over, maar ik ben me bewust van het risico. Het hangt sterk af van de persoonlijkheden. Gelukkig hebben we twee leeuwen die goed met elkaar kunnen opschieten. Transparantie binnen McLaren helpt daarbij. We organiseren gezamenlijke activiteiten, zoals marketingevenementen, golfen, en samen dineren. Dit zorgt ervoor dat we moeilijke situaties, zoals de teamorder in Hongarije, aankunnen."

