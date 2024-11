Volgens Max Verstappen zouden talentvolle F1-coureurs als Franco Colapinto eerder een kans moeten krijgen in F1. De Nederlander laat zich ook uit over zijn teamgenoot bij Red Bull Racing in 2025.

In gesprek met Sports Illustraded zegt Verstappen dat hij niet gaat bepalen wie in 2025 zijn teamgenoot gaat zijn en dat hij de vraag dus ook niet kan beantwoorden. “Ik weet het niet. Het is een beetje moeilijk voor mij om te beantwoorden. Ik ben bezig met andere dingen om te verbeteren.” Toch heeft hij wel een mening over de prestaties van Colapinto. “Hij doet het momenteel geweldig in de Formule 1, dus dat is geweldig om te zien. Ik begrijp natuurlijk dat het voor veel teams erg aantrekkelijk is om hem te hebben, dus het is ook aan het team om te kijken wat ze willen doen."

Verstappen over Colapinto in F1

Onder meer Lewis Hamilton was eerder al lovend over Colapinto en was van mening dat hij zijn stoeltje voor 2025 in F1 wel heeft verdiend. Verstappen sprak zich eerder ook al zo uit over Gabriel Bortoleto, die volgend jaar namens Kick Sauber in F1 gaat rijden. Over Colapinto heeft de Nederlander het volgende te zeggen. “Het is ingewikkeld. Wat hij ook besluit of wat zijn management ook besluit te doen, verdient hij een plek op de grid? Ik denk met wat hij tot nu toe heeft laten zien, ja. Het is op dit moment echter niet makkelijk om een plek te vinden.”

Verstappen ziet jonge coureurs graag meer kansen krijgen in F1

Volgens Verstappen laat dit seizoen in F1 zien dat teams meer vertrouwen moeten hebben in jonge talenten, zoals hij op jonge leeftijd al de kans kreeg bij Toro Rosso en onder meer Oliver Bearman, Jack Doohan, Bortoleto en waarschijnlijk ook Liam Lawson het volgend seizoen mogen laten zien. “Voor mij persoonlijk laat het gewoon zien dat teams in het algemeen meer open moeten staan om jonge talenten in te zetten en ze te vertrouwen. Want nu heb je zo'n situatie waarin hij een Williams-junior is en mogelijk moet vertrekken of elders geluk moet zoeken, terwijl ze hem ook in de auto hadden kunnen zetten.”