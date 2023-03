Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 18:45

De Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft door de twijfelachtige mensenrechten en de opzienbarende raketinslag van 2022 een hoop twijfels rondom de race hangen. Lewis Hamilton denkt echter dat het belangrijk is om niet toe te geven en juist aanwezig te zijn bij dit soort races om de situatie te verbeteren.

Vorig jaar baarde de Grand Prix van Saoedi-Arabië toch wereldwijd opzien, toen er op enkele kilometers afstand tot het circuit, nota bene tijdens de vrije training op vrijdag, een raketinslag plaatsvond. De koningsklasse was in rep en roer en dus werd er intern lang vergaderd over wat men moest doen met de unieke situatie en de doorgang van de Grand Prix. Uiteindelijk leken de coureurs het liefst hun biezen te pakken, terwijl de Formule 1 zelf besloot dat de race gewoon door zou gaan. Dit deed men, nadat de veiligheid van de coureurs en medewerkers gegarandeerd was door de lokale autoriteiten.

Artikel gaat verder onder video

Veiligheid van de coureurs

Voor de race van 2023 zijn er door de regering in ieder geval de nodige maatregelen genomen om niet nogmaals voor het oog van de hele wereld een modderfiguur te slaan. De veiligheidsmaatregelen zijn onder meer met meer zichtbare veiligheidsdiensten, meer bewakingscamera's en een speciaal luchtafweersysteem onder handen genomen. Verschillende coureurs gaven inmiddels aan vertrouwen te hebben in de Formule 1 en blij te zijn om in Djedda aanwezig te zijn. Hamilton reageert: "Ik heb daar weinig aan toe te voegen, maar denk wel compleet het tegenovergestelde van wat zij hebben gezegd."

Boycotten heeft geen zin

De zevenvoudig wereldkampioen staat bekend om zijn felle kritiek richting landen met beperkende mensenrechten, maar legt uit waarom hij toch hier wil zijn en de race niet boycot. "Als ik hier niet ben, gaat de Formule 1 gewoon door zonder mij. Ik probeer dus om zoveel mogelijk te leren als ik dit soort andere plekken bezoek. Voor mijn gevoel is de sport verplicht om bewustzijn en een positieve impact te bewerkstelligen op plekken die problemen hebben met mensenrechten zoals hier. Ik denk dat de sport nog meer kan doen. Wat dat precies is, daar heb ik niet alle antwoorden op. We moeten in ieder geval meer bewustzijn creëren voor de zaken waar mensen problemen mee hebben", besluit de Brit.