Lando Norris stelt dat Max Verstappen nu meer risico moet nemen tijdens races in F1, omdat Red Bull Racing 'niet presteert' en onder meer McLaren en Ferrari ze hebben ingehaald in 2024.

Tegenover Formula1.com zegt Norris dat hij iets geleerd heeft dit jaar: een persoon is buiten de baan heel anders in vergelijking met op de baan. “In sommige opzichten denk je dat hoe iemand persoonlijk is en hoe je met mensen omgaat, zo anders kan zijn dan hoe je op de baan bent. Het is zo'n andere wereld daar op het circuit dan hier [in de paddock]. Het is de eerste keer dat ik in deze situatie zit en de tijd zal leren hoe dat verandert. Maar voorlopig respecteer ik Max nog steeds, ik denk dat hij mij respecteert, maar vraag het me misschien nog eens aan het einde van het jaar!”

Norris over rijgedrag Verstappen in F1

Norris denkt dat Verstappen in zijn ogen op een eerlijke manier rijdt. “Hij doet wat hij denkt dat het beste is, en dat is een eerlijke keuze. Het is misschien niet altijd het juiste, maar we doen altijd wat we denken dat goed is en we doen altijd wat we denken dat op dat moment het beste is. "

Norris heeft ook door dat Verstappen en Red Bull de druk voelen. "Hij doet wat hij moet doen om mij achter hem te houden in het kampioenschap, want hij staat onder druk, Red Bull staat onder druk, ze leveren niet. Wij als team hebben ze ingehaald, Ferrari heeft ze ingehaald. Zij doen hun best, wij doen ons best en hoe meer druk we ze kunnen opleggen, hoe meer van dit soort fouten ze waarschijnlijk zullen maken.”

