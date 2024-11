Dingen om naar uit te kijken tijdens de laatste drie races van 2024

Volgend week gaat F1 beginnen aan een triple header, de laatste drie races van 2024. Er moet nog veel beslist worden in de twee kampioenschappen, terwijl er ook daarbuiten nog genoeg is om naar uit te kijken tijdens de laatste drie weken van het seizoen.

Nadat er in 2022 en 2023 weinig spannend was in de twee kampioenschappen en er ook buiten de baan niet heel veel gebeurde, is er in 2024 eigenlijk sinds februari al veel gebeurd. Zo was er het gedoe rondom Christian Horner en de beschuldigingen aan zijn adres, was de FIA vaak in het nieuws te vinden, bleken Verstappen en Red Bull niet meer zo dominant als vorig jaar en kregen McLaren, Ferrari en Mercedes het voor elkaar om stappen vooruit te zetten. Ook de coureursmarkt bleef de gemoederen bezighouden. De komend weken kan en gaat er nog heel veel gebeuren.

Kampioenschap coureurs: kwestie van tijd voor Verstappen

In tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen is het kampioenschap bij de coureurs met nog drie races te gaan niet beslist. Dit is echter puur theoretisch. Max Verstappen heeft een voorsprong van 62 punten met nog drie races te gaan. In totaal zijn er nog 86 punten te veroveren (drie keer 26 punten tijdens de races en een keer acht punten tijdens sprintrace). Het laat zien hoe lastig de uitdaging voor Lando Norris is.

Verstappen mag twee keer uitvallen en een keer uitvallen tijdens de sprintrace en Norris mag die races en sprintrace dan winnen en de Nederlander heeft nog steeds twee punten voorsprong. Het mag duidelijk zijn dat Norris enorm veel geluk en hulp nodig gaat hebben, naast dat hij zeker alle drie de races moet winnen, wil hij nog wereldkampioen worden. Norris zal, om te beginnen, tijdens de race in Las Vegas drie punten meer moeten scoren dan Verstappen om te voorkomen dat de Nederlander in Amerika al voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen wordt.

Gevecht om kampioenschap constructeurs tussen McLaren, Ferrari en Red Bull

Bij de constructeurs is het echter een stuk spannender. Er zijn daar tijdens de laatste drie races nog maximaal 147 punten te verdienen voor de teams (132 punten tijdens de races bij P1 en P2 + snelste ronde en P1 en P2 tijdens sprintrace), waardoor alles nog mogelijk is. McLaren staat momenteel op P1 met 593 punten, maar is niet zo dominant meer als tijdens het midden van 2024. Ferrari is met 557 punten de grootste uitdager, met een gat van 36 punten. Gezien het feit dat de topteams ongeveer tussen de 20 en 35 punten (soms zelfs 40 punten) per weekend scoren, kan het kampioenschap dus in een weekend op zijn kop gezet worden.

Red Bull heeft 544 punten en heeft dus 49 punten achterstand op McLaren. Zij zullen twee ijzersterke weekenden nodig hebben en een minder weekend van McLaren of Ferrari om echt nog kans te maken op de derde titel bij de constructeurs op rij.

Laatste stoeltje Red Bull Racing/Visa Cash App RB

Negentien van de twintig stoeltjes zijn, op papier, inmiddels bezet voor 2025. Bij Red Bull moeten ze echter nog twee knopen door gaan hakken. Ten eerste moet er besloten worden of Sergio Pérez, die eerder dit jaar nog een meerjarige contractverlenging tekende, teamgenoot van Verstappen blijft ondanks zijn ondermaatse prestaties dit seizoen. Als dit niet zo is, zijn Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Franco Colapinto de voornaamste kandidaten om het stoeltje over te nemen.

Mocht Red Bull besluiten om Pérez te behouden, dan is er bij Visa Cash App RB nog plaats voor Lawson of Colapinto naast Tsunoda. Mocht Pérez wel vervangen worden, dan is dit alsnog het geval. Verschil is alleen wel dat de kans dan vrij groot is dat we allebei de coureurs terug gaan zien op de grid. Red Bull heeft het laatste puzzelstukje voor 2025 in handen, maar kan deze nog op verschillende manieren neer gaan leggen.

Hoe presteren de jonge coureurs in F1?

De komende drie races gaan ook een paar jonge coureurs nog een kans krijgen om zich te laten zien. Oliver Bearman lijkt zijn laatste kans voor dit seizoen wel te hebben gehad, maar Liam Lawson en Franco Colapinto mogen bij Visa Cash App RB en Williams het seizoen afmaken.

Colapinto veroverde al vijf punten, terwijl Lawson vier punten op zijn naam schreef. Allebei de coureurs stonden twee keer in de top tien na een Grand Prix en zullen tijdens de laatste drie races gaan proberen om dit nog een keer - of vaker - te doen. Voor zowel Colapinto als Lawson lijkt, gezien de huidige geruchten, er een stoeltje voor 2025 bij Red Bull of Visa Cash App RB op het spel te staan. Dit maakt de races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi extra belangrijk.

Afscheid Hamilton bij Mercedes

Voor Lewis Hamilton zullen het zijn laatste drie races zijn namens Mercedes. De Brit reed, sinds hij in 2007 in F1 kwam, niet voor een ander team/merk dan Mercedes en boekte tussen 2014 en 2020 veel successen met de Silver Arrows. Aan die periode komt na de Grand Prix van Abu Dhabi, die voor Hamilton altijd een zure nasmaak zal hebben, een einde. De Brit gaat volgend seizoen een droom in vervulling zien gaan: hij gaat namelijk race voor Ferrari naast Charles Leclerc.

Het afscheid van de Brit zal, Hamilton kennende, een emotionele achtbaan worden. Het liefst zou Hamilton tijdens de laatste drie races afscheid nemen met een zege, maar gezien de huidige vorm van zowel Hamilton als Mercedes lijkt die kans niet heel groot te zijn.

