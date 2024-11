Als Max Verstappen wordt gevraagd naar het hoogtepunt van zijn carrière, klinkt niet geheel verrassend "het winnen van het wereldkampioenschap Formule 1." Met name omdat er van jongs af aan ontzettend veel werk in is gaan zitten, aldus de Nederlander.

Met nog drie races te gaan is Max Verstappen hard op weg naar zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1. Na de eerstvolgende race in Las Vegas, zijn er nog zestig punten te verdienen: twee keer 25 punten voor de overwinning, 2 keer 1 punt voor de snelste raceronde, en acht punten voor de sprintrace in Qatar. Aangezien Norris met zijn drie overwinningen niet meer over de acht zeges van Verstappen heen kan dit jaar, heeft Verstappen dus genoeg aan een voorsprong van zestig punten bij het vallen van de vlag in Las Vegas. Norris moet dus minimaal drie punten inlopen eind november, om de strijd nog wat langer te rekken.

Hoogtepunt carrière Verstappen

Het markeert alweer het vierde jaar op rij in de Formule 1 dat in het teken van Verstappen staat. Als hij op de socialmedia-kanalen van de sport zelf wordt gevraagd wat het hoogtepunt van zijn carrière is, klinkt het: "Waarschijnlijk het wereldkampioenschap Formule 1 winnen. De eerste is waarschijnlijk wat emotioneler, maar ze zijn allemaal behoorlijk speciaal. Er gaat vanaf een jonge leeftijd veel werk inzitten, maar als je nog jong bent, realiseer je je nog niet echt wat je aan het doen bent, en waar je het voor doet."

Goede mensen om je heen

De Red Bull Racing-coureur vervolgt: "Zodra je het bereikt hebt, schiet dat allemaal weer door je hoofd. Je zegt tegen jezelf dat het het allemaal waard was om te doen. Het hebben van veel goede mensen om je heen, met name de begeleiding die ik als kind van mijn vader heb gekregen, dat ik het direct als professional aan moest pakken, heeft mij erg geholpen om mij overal een weg doorheen te slaan."

