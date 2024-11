Marc Surer is van mening dat het een verkeerde beslissing van Ferrari is om Lewis Hamilton voor meerdere jaren vast te leggen, omdat de zevenvoudig wereldkampioen volgens de voormalig Formule 1-coureur "oud aan het worden is."

Lewis Hamilton zorgde in aanloop naar het huidige Formule 1-seizoen voor een golf van verbazing, toen Ferrari het nieuws naar buiten bracht dat de 39-jarige coureur zich vanaf 2025 bij de Italiaanse grootmacht zal voegen. Hamilton zet daarmee een punt achter zijn meer dan tien jaar durende samenwerking met Mercedes, waar hij zes van zijn zeven wereldkampioenschappen bij elkaar heeft gereden. De gepokt en gemazelde Brit hoopt in de herfstdagen van zijn carrière het succes terug te kunnen brengen naar Maranello.

De verkeerde beslissing volgens Surer

Alhoewel weinigen zullen betwisten dat Hamilton nog altijd een van de beste coureurs op de grid is, begrijpt niet iedereen de beslissing van Ferrari om de routinier voor meerdere jaren vast te leggen. Met zijn 39 jaar is Hamilton op Alonso na de oudste coureur op de grid, en Ferrari heeft afscheid genomen van Carlos Sainz om plaats te maken. "Als Hamilton arriveert, zal het ongetwijfeld eerst een positief verhaal zijn", vertelt Marc Surer op het YouTube-kanaal van Formel1.de. "Maar op de lange termijn is het de verkeerde beslissing, want Lewis is oud aan het worden."

Zichzelf bewijzen

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Je wordt niet sneller met de jaren. Je hebt misschien wat meer ervaring en leert meer trucjes in het racen, maar de pure snelheid vervaagt. Zelfs is het maar een paar honderdsten per jaar... Ik weet zeker dat Hamilton niet meer zo snel is als hij ooit was. Als hij extreem gemotiveerd is, kan dat een verschil maken. Bij Ferrari zal hij dat zijn. Hij wil zichzelf bewijzen en aan de wereld laten zien dat het de juiste beslissing was om naar Ferrari te gaan."

