Nederlander schittert bij Ferrari: "Droom die ik als klein meisje al had"

Nederland is natuurlijk al vertegenwoordigd in de Formule 1 door Max Verstappen, maar ook in de nieuwe F1 Academy rijdt er een Nederlander vooraan; Maya Weug. Weug zit al vier jaar bij de Ferrari Junior Academy, en hoopt te kunnen bouwen op een sterk eerste seizoen in de categorie, waar ze momenteel op de derde plaats staat.

De F1 Academy zit in haar tweede seizoen, en bestaat momenteel uit zeven raceweekends met twee races per weekend. Er zijn nog twee weekenden en vier races te gaan, en Weug staat momenteel 125 punten achter Abbi Pulling. De Alpine-junior zal hoogstwaarschijnlijk kampioen zal worden na drie van de laatste vier races te hebben gewonnen, maar een tweede plek is zeker haalbaar voor Weug, die op die plaats - tweede - eindigde in de laatste drie races. De Franse Doriane Pin staat dertig punten voor Weug, maar er zijn nog 28 punten per race te behalen in Qatar en Abu Dhabi.

Artikel gaat verder onder video

Een droom die ik als klein meisje had

Weug, die inmiddels twintig is, werd als tiener al onder contract gelegd door Ferrari, toen ze nog actief was in karts. Dit is een dag die de in Spanje geboren Nederlander nooit zal vergeten. “Het spannendste was waarschijnlijk het interview met de baas van Ferrari”, vertelt Weug tegenover Autobahn. “Maar het was wel super tof. Als je dan eindelijk geselecteerd wordt en je hebt dat shirt aan, ik weet nog dat ik toen kippenvel kreeg. Het was een droom die uitkwam, een droom die ik al als klein meisje had.”

Zie Leclerc en Sainz regelmatig

Een van de voordelen van in de Ferrari Junior Academy rijden is natuurlijk de faciliteiten die tot je beschikking zijn, en de kennis die het hele bedrijf heeft in de racerij. Weug maakt hier volledig gebruik van. “We trainen in hun simulator en de sportschool. We hebben natuurlijk de steun van alle engineers en andere mensen die bij Ferrari werken. Ze weten ontzettend veel en kunnen ons helpen met wat we nodig hebben op de baan. Ze bereiden ons voor door samen met ons naar de data en video’s te kijken en ze geven ons mental training. Je ziet Carlos [Sainz] en Charles [Leclerc] ook wel regelmatig rondlopen. Dus je zit wel echt in die wereld daar. Als wij een specifieke vraag hebben, dan zijn er altijd mensen die we dat kunnen vragen en dan weet je ook zeker dat het klopt.”

Gerelateerd