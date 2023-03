Marko heeft tevergeefs Mercedes-kopstuk gepolst voor Red Bull Powertrains

Remy Ramjiawan

Donderdag 16 maart 2023 19:58

Vanaf 2026 is het dan zover, dan zal Red Bull gaan racen met een Red Bull Ford-krachtbron. Helmut Marko geeft bij Formel1.de toe het team veel risico heeft genomen, door nu zelf als motorfabrikant door het leven te gaan, maar juist daarom heeft de renstal veel ervaren mensen binnengehaald.

Het leek een onwaarschijnlijke partnerschap, Red Bull en Ford, maar vanaf 2026 is het een feit. Op dit moment worden de bolides van Red Bull Racing en AlphaTauri nog voorzien van Honda-power units, maar daarvan zal de laatste in 2025 richting de twee teams gaan. Hoewel Red Bull niet ontevreden is met de Japanse krachtbron, heeft het aangekondigde vertrek van de Japanners ervoor gezorgd dat de renstal wel een andere weg moest inslaan. Inmiddels is het powertrains-project op de achtergrond al van start gegaan en Marko geeft een inkijkje.

Risico's motorafdeling

Het bouwen van een krachtbron is relatief nieuw voor de renstal en dus kleven er flinke risico's aan het project. "We zijn ons ervan bewust dat deze motorverplichting ook een zeker risico met zich meebrengt, maar daarom hebben we bewust een beroep gedaan op veel ervaren mensen. De huidige cijfers van de verbrandingsmotor geven ons ook een positief gevoel, dus ik geloof dat we hier in ieder geval niet in het nadeel zullen zijn en dat we ook betrouwbaar zullen zijn."

'We liggen op schema'

Samen met Ford wordt er op dit moment al hard gewerkt aan de power units. "Sinds medio vorig jaar draaien er zes testbanken in het hoofdgebouw. Er is al meer dan één motor voltooid. De verbeteringen zijn er duidelijk en het is gewoon de manier waarop je een motor ontwikkelt. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de ERS-activiteiten, die over een tot twee maanden klaar moet zijn, dus we zitten goed op schema", zo legt Marko de planning uit.

Mercedes-man hapt niet toe

Red Bull Powertrains is nog steeds op zoek naar geschikt personeel, dat het team vooruit kan helpen. In de zoektocht naar geschikte mensen kwam het team uit bij voormalig algemeen directeur van Mercedes, Andy Cowell. "Hij is een Engelsman die niet ver van Milton Keynes woont. Natuurlijk is er met hem gesproken, maar hij heeft zijn interesses in een andere richting ontwikkeld", aldus Marko.