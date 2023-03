Formule 1 reageert op zorgen rondom sportswashing Saoedi-Arabië

Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Donderdag 16 maart 2023 19:07

De toevoeging van Saoedi-Arabië aan de Formule 1-kalender was op zijn zachtst gezegd een controversiële beslissing. Met de mensenrechten in het land is het ernstig gesteld, daar waar de sport een beeld van inclusiviteit omarmt. In aanloop van de race van vorig jaar werden er op één dag 81 mensen geëxecuteerd.

Met het oog op de race van dit jaar heeft The Guardian gemeld dat Stefano Domenicali, CEO van de F1, een brief heeft ontvangen van de broer van één van die 81 mensen, waarin hij de sport ervan beschuldigt 'medeplichtig te zijn aan sportswashing'. De BBC heeft ook onthuld dat in de afgelopen twee weken 'ten minste 13 executies' hebben plaatsgevonden in Saudi-Arabië.

Positieve verandering

Hoewel het aan de normale fan niet te verkopen is dat de sport het ene zegt, maar vervolgens het andere doet, keurt een woordvoerder van de Formule 1 tegenover GPFans de beschuldiging van sportswashing af. "Al tientallen jaren werkt de Formule 1 hard om overal waar het racet een positieve kracht te zijn, inclusief economische, sociale en culturele voordelen. Sporten als de Formule 1 bevinden zich in een unieke positie om grenzen en culturen te overschrijden en landen en gemeenschappen samen te brengen om de passie en opwinding van ongelooflijke competitie en prestaties te delen", zo wijst de woordvoerder naar de positieve kanten.

'Partners respecteren mensenrechten'

Toch blijft het beeld hangen dat het land zich op deze manier wil ontdoen van het negatieve imago. "We nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus en hebben ons standpunt over mensenrechten en andere kwesties duidelijk gemaakt aan al onze partners en gastlanden die zich ertoe verbinden de mensenrechten te respecteren in de manier waarop hun evenementen worden georganiseerd en uitgevoerd", aldus de woordvoerder.