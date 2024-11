Christian Horner noemt het "interessant om te zien" hoe Lewis Hamilton zich aan zal passen aan het leven van een Ferrari-coureur. Volgens de Red Bull Racing-teambaas heeft de zevenvoudig wereldkampioen "dingen gezien", die hem hebben doen besluiten van team te wisselen.

Lewis Hamilton vertrekt aan het eind van dit Formule 1-seizoen na ruim tien jaar bij het team van Mercedes, om in de herfstdagen van zijn carrière jacht te maken op zijn gedroomde achtste wereldkampioenschap, in het rood van Ferrari. De 39-jarige coureur tekende afgelopen winter een deal voor meerdere jaren bij de Italiaanse grootmacht, en zorgde daarmee voor een golf van verbazing door de Formule 1-paddock. Enkele maanden daarvoor tekende hij immers nog een tweejarige contractverlenging bij Mercedes, waar hij zes van zijn zeven wereldkampioenschappen won.

Lange droogte Ferrari

Mercedes is sinds 2022 stevig afgezakt qua performance, maar Ferrari levert al veel langer geen hele indrukwekkende resultaten. Het laatste constructeurskampioenschap dateert uit 2008, terwijl Kimi Raikkonen in 2007 de laatste coureur was die namens Ferrari beslag legde op het wereldkampioenschap. De beslissing van Hamilton om het vertrouwde Mercedes in te ruilen voor een onzeker avontuur bij Ferrari, deed dan ook menig wenkbrauw fronzen. Zo ook die van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner.

Vertrouwen in de toekomst

"Het wordt interessant om te zien hoe Lewis zich aanpast aan het leven bij Ferrari", vertelt Horner bij talkSport. "Hij komt uit een comfortabele omgeving die hij goed kent en waar hij al meer dan tien jaar zit. Het zal dus een grote verandering voor hem zijn. Charles Leclerc is ook een goede coureur, maar Ferrari is een team dat altijd het momentum lijkt te pakken. Een coureur met de kwaliteiten van Lewis, zal dus altijd een uitdager zijn. Hij zou wel eens op precies het juiste moment bij Ferrari kunnen komen. Hij heeft dingen gezien waardoor hij heeft besloten van team te wisselen. Hij gelooft in de toekomst van Ferrari."