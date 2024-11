Hoewel Red Bull Racing nog geen afscheid heeft genomen van Sergio Pérez, is de top van het team wel in tweestrijd over de mogelijke vervanger. Christian Horner zou naar verluidt de opvolger zien in Franco Colapinto, terwijl Helmut Marko liever Liam Lawson naast Verstappen ziet.

Het mag duidelijk zijn dat Red Bull Racing nog niet tevreden is over de line-up van het komende jaar. Verstappen zit veilig bij het Oostenrijkse team, maar over de positie van Pérez is toch wel een heleboel te doen geweest. F1-Insider wist eerder al te melden dat de prestatieclausule van Pérez bij de contractverlenging eruit is gehaald en mocht Red Bull afscheid willen nemen, dan moet het team diep in de buidel tasten. Over wat er na het tijdperk Pérez moet gebeuren, daarover heeft de leiding van het team nog geen beslissing genomen, maar het Duitse medium meldt dat Horner en Marko flink uit elkaar liggen, over wie de opvolger zou moeten worden.

Horner kijkt vooral naar Colapinto

Zo is Colapinto de beoogde vervanger van Pérez, als Horner het alleen voor het zeggen heeft, maar laat Marko liever Lawson promoveren. Red Bull zou bij een eventueel afscheid van Pérez een afkoopsom moeten betalen en als Colapinto wordt opgepikt bij Williams, dan moet ook daar geld op tafel worden gelegd. F1-insider rekent op zo'n 20 miljoen dollar dat het Oostenrijkse team aan Williams moet overmaken voor de jongeling.

Marko prefereert promotie Lawson

Marko geeft echter de voorkeur aan Lawson en dat is om meerdere redenen. Zo doet Lawson Marko denken zijn voormalig beste vriend, maar ook Formule 1-coureur Jochen Rindt. Daarnaast heeft Lawson in de afgelopen races laten zien dat hij met iedereen het gevecht aangaat, waaronder bijvoorbeeld Fernando Alonso, maar dat hij ook niet schroomt om een middelvinger aan Pérez uit te delen. Marko lijkt die zelfverzekerde kant van de Nieuw-Zeelander ook wel te waarderen. Daarnaast komt Lawson uit de eigen opleiding en daardoor heeft hij bij Marko sowieso een streepje voor. Marko is volgens het medium dan ook flink campagne aan het voeren om Lawson uiteindelijk het topzitje naast Verstappen te geven.