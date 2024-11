Lewis Hamilton zal nog even moeten gaan wachten op het moment dat hij voor het eerst in een auto van Ferrari kan gaan rijden en kan gaan wennen aan het team. Zijn huidige team, Mercedes, zit namelijk in de weg.

Dit weet Motorsport.com te melden. Hamilton rijdt al sinds hij in 2007 in F1 begon voor Mercedes, maar gaat na dit seizoen afscheid nemen. De laatste drie races van dit seizoen zullen dus ook zijn laatste kilometers zijn namens het merk. Vanaf 2025 gaat hij bij Ferrari een poging wagen om wereldkampioen te worden voor de achtste keer, waarbij hij wellicht vanuit zijn eigen team concurrentie krijgt van Charles Leclerc. Toch zal Hamilton, zo blijkt nu, nog even geduld moeten hebben voordat hij voor het eerst in een F1-auto van Ferrari mag rijden.

Hamilton pas in 2025 in actie in een Ferrari

Volgens Motorsport.com wilde Ferrari al dat Hamilton tijdens de testdagen in Abu Dhabi kilometers ging maken om zo aan de auto en het team te wennen. Mercedes heeft echter besloten hier niet aan mee te willen werken omdat de Brit nog wat sponsorafspraken heeft na het seizoen, waardoor 2025 pas het eerste moment zal zijn waarin Hamilton kan rijden in een Ferrari. Volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is dit echter geen probleem, zeker niet voor iemand als Hamilton. "Ik weet niet of hij uren aan acclimatisatie nodig heeft. Hij is ervaren genoeg om vanaf het eerste moment snel te zijn. We hebben een of twee TPC [Testing Previous Cars]-dagen, plus een test in Bahrein. Dat zal wel genoeg zijn. Er is absoluut een deel van het team gefocust op 2025, op het testplan en alle communicatie. Lewis is daar al bij betrokken. Maar ze zijn nog niet bezig met het raceteam, dus het zit nog niet in mijn gedachten."

