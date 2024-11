Nadat Max Verstappen een taakstraf had gekregen voor het gebruiken van het 'F-woord' tijdens een persconferentie van de FIA, was het al duidelijk dat veel coureurs het niet eens waren met deze straf. Het statement van de coureursvakbond GPDA was volgens Jack Plooij een duidelijke boodschap richting Mohammed Ben Suayem.

In een statement van de GPDA haalde de vakbond van de coureurs vorige week uit naar Ben Sulayem, die volgens hun op zijn eigen taalgebruik moest letten en tevens nogmaals vroegen waar het geld van alle boetes die de coureurs ontvangen naartoe gaat. "We dringen erop aan bij de FIA-president dat hij ook eens na moet gaan denken over zijn eigen toon en taalgebruik wanneer hij praat tegen of over onze coureurs. Of dat nu publiekelijk is of anders. Verder zijn onze leden allemaal volwassen. Zij hebben geen instructies nodig via de media over onnodige zaken als het dragen van sieraden en ondergoed. We vragen de FIA-president ook al drie jaar om details waar de financiële straffen van de FIA naartoe gaan. We vragen de FIA-president opnieuw om financiële transparantie en een open gesprek met ons. Alle betrokkenen zouden samen moeten beslissen waar het geld heengaat, zodat onze sport ervan profiteert."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Wittich wellicht ontslagen door FIA na meningsverschil met president Ben Sulayem'

Plooij ziet Verstappen en collega's uithalen naar FIA

De GPDA staat voor de belangen van alle coureurs, dus ook van titelkandidaten Max Verstappen en Lando Norris. Dit zijn de twee coureurs die de afgelopen races vooral betrokken waren bij incidenten rondom de FIA. Voor Norris ging het vooral om momenten op de baan, maar bij Verstappen was het met die persconferenties dus ook buiten de baan raak. Plooij ziet bij het Race Café van Ziggo Sport dat de coureurs en de FIA, en dan vooral president Ben Sulayem, niet door een deur kunnen. "Het [het statement] is niet aan de FIA, maar specifiek aan de FIA-president gericht. Hij krijgt er toch even van langs zeg!"

Plooij ziet oude tijden tussen FOM en FIA herleven

Dat de FIA en FOM twee aparte partijen zijn die eigen belangen hebben, maken ze zelf zowel in het openbaar als achter de schermen met hun actie wel duidelijk. Plooij weet dat dit van oudsher al het geval is, maar zag dat dit voor de komst van Ben Sulayem weer even onder controle was. "Vroeger was het altijd een keihard gevecht tussen de FOM en de FIA. Onder Todt was dat redelijk onder controle, maar onder hem (Ben Sulayem) komt dat weer helemaal terug."

Gerelateerd