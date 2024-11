Kelly Piquet doet beroep op Verstappen: "Probeer hem zover te krijgen"

Kelly Piquet heeft zich gericht tot vriend Max Verstappen, die momenteel hard op weg is naar zijn vierde titel op rij in F1.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds het seizoen 2021 een begrip in F1 geworden. Kelly Piquet, die eerst een relatie en uiteindelijk ook een kind had met Daniil Kvyat, Penelope, is vaak rondom raceweekenden te vinden. Sinds de relatie begonnen is, is Verstappen in F1 drie keer wereldkampioen geworden en kan er in Las Vegas over anderhalve week een vierde titel op rij gaan volgen. Zowel op als buiten de baan heeft de relatie dus een positief effect gehad op Verstappen.

Piquet probeert Verstappen te overtuigen

Toch moet ook Piquet toegeven dat Verstappen steeds ouder en ouder wordt. In gesprek met het Amerikaanse People geeft Kelly Piquet een interview, waarbij ze onder meer ingaat op haar eigen routine, aan dat ze probeert om ook Verstappen te betrekken bij haar wereld. "Ik probeer hem [Verstappen] zover te krijgen omdat hij [Verstappen] ook ouder wordt. Ik probeer hem [Verstappen] in ieder geval vochtinbrengende crème te laten gebruiken. Ik heb mijn eigen skincare routine, waar ik heel religieus over ben. Het draait allemaal om hydratatie. Het is belangrijk dat je gezicht schoon en gehydrateerd blijft.” Of ze Verstappen ook kan overtuigen, is nog maar de vraag.

