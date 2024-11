Het team van Aston Martin meldt dat Dan Fallows niet langer als technisch directeur van het team uit Silverstone op de loonlijst staat. De twee partijen hebben dinsdag gezamenlijk besloten dat de voormalig Red Bull-engineer wel aanblijft bij het team, maar niet meer als technisch directeur.

Fallows maakte in 2021 bekend dat hij bij Red Bull Racing zou verruilen voor Aston Martin. Na de gardening leave-period sloot Fallows in april 2022 aan. Het groene team wist vooral aan het begin van 2023 opmerkelijke resultaten te halen, waarbij het op een bepaald moment zelfs hét team achter Red Bull Racing was. Diverse podiumplekken lagen dan ook in het verschiet voor Aston Martin in die fase. Toch viel het team naarmate het seizoen vorderde wat weg en anno 2024 speelt de renstal vooral een rol in het middenveld. Daarnaast heeft Aston Martin in september aangekondigd dat Adrian Newey overkomt van Red Bull Racing en daarmee lijkt de functie voor Fallows te zijn uitgespeeld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bortoleto juist fan van rijstijl Verstappen: "Wilde een beetje zoals hem zijn"

Fallows doet stapje terug

Andy Cowell, CEO van de Aston Martin Group: "Ik wil Dan bedanken voor zijn bijdrage aan Aston Martin Aramco in de afgelopen twee jaar. Dan leidde het team naar het succes van de AMR23, waarmee acht podiumplaatsen werden behaald in het afgelopen seizoen." Een echte reden voor het terugtreden van Fallows, wordt er echter niet gegeven. "In mijn tijd bij Aston Martin was het een vreugde en een voorrecht om het technische team te begeleiden op hun weg naar race- en kampioenschapsoverwinningen. Het is tijd om het stokje door te geven, maar ik kijk ernaar uit om de toekomstige successen van het team te zien, waarvan ik zeker weet dat ze spoedig zullen komen", aldus Fallows.

Gerelateerd