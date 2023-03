Vincent Bruins

Sergio Pérez verliet Mexico als jonge tiener om zijn droom om in de Formule 1 te racen na te jagen. Hij sprak echter geen Duits en geen Engels, dus om duizenden kilometers verwijderd van huis in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te zitten, was erg moeilijk voor hem. De Red Bull Racing-coureur vertelt meer over deze periode.

Tegenwoordig rijdt 'Checo' dus voor Red Bull, maar hij begon zijn Formule 1-carrière bij Sauber. Vooral in 2012 was hij sterk bij het Zwitserse team met twee tweede plaatsen. Na een mager seizoen bij McLaren zou de Mexicaan vervolgens zeven jaar doorbrengen bij Force India dat later Racing Point werd. Daarmee won hij de Grand Prix van Sakhir in 2020 en nog geen twee weken later werd hij bij de Oostenrijkse energydrankfabrikant als teamgenoot van Max Verstappen aangekondigd.

Boven restaurant wonen

Op veertienjarige leeftijd verhuisde Pérez van Guadalajara naar Duitsland. Daar woonde hij boven een restaurant waar zijn teambaas in de Formule BMW de manager van was. Zonder veel succes vertrok hij twee jaar later richting het Verenigd Koninkrijk. Bij het team van T-Sport voelde hij zich wel thuis en hij werd kampioen in de National-klasse van het Britse Formule 3 in 2007. Hij maakte de promotie naar de GP2, wat we nu kennen als de Formule 2, en won een aantal races in het Aziatische kampioenschap dat in de winter werd gehouden. In 2010 werd de ondertussen 20-jarige coureur tweede in de GP2 en had voor Sauber genoeg bewezen om een zitje in de Formule 1 te bemachtigen.

Alles achterlaten

"Er waren zoveel momenten tijdens die reis dat ik dacht 'Wat de f*** die ik hier?'," vertelde de ondertussen 33-jarige coureur tegenover The Athletic over zijn emigratie naar Europa. "Het was echt wel een ding om als veertienjarige alles achter te laten. Om erop uit te gaan en te vechten voor je dromen, het was echt enorm. Het was destijds een behoorlijk schok." Pérez had veel last van heimwee, toen hij in Duitsland woonde en het racen was niet zijn prioriteit meer: "Ik probeerde gewoon te overleven." In Engeland verbeterde zijn mentale gezondheid aanzienlijk: "Zij behandelden mij alsof ik hun zoon was," legde hij uit over het team van T-Sport. "Die moeilijke jaren werken nu in mijn voordeel. Ik weet dat ik mentaal erg sterk ben. Aan het eind van de dag is dat wat je nodig hebt in de Formule 1."