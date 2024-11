Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is geen fan van Lance Stroll. De Duitser kon geen kaas maken van de opmerkelijke uitvalbeurt van Stroll voorafgaand aan de Grand Prix van Sao Paulo, en noemt de Canadees zelfs "het lachertje" van de Formule 1 in een vernietigend interview. Glock was zelf tussen 2004 en 2012 actief in de koningsklasse, en wist driemaal op het podium te staan in zijn twee seizoenen bij Toyota.

Stroll is inmiddels bezig aan zijn achtste seizoen in de sport na in 2017 zijn debuut te hebben gemaakt als tiener. Hij kreeg vroeg in zijn carrière veel aandacht door op het podium te finishen bij de Grand Prix van Azerbeidzjan van 2017, en is nog steeds na Max Verstappen de jongste coureur die ooit op het podium heeft gestaan in de Formule 1 - het scheelt overigens ook maar twee weken met het record van Verstappen. Stroll wist in 2020 nog twee keer op het podium te staan, en heeft dus het zelfde aantal top-drie resultaten als Glock, die niks van de Canadees heel laat in een interview met Speedweek.

Dingen die niet kloppen

Het huidige seizoen is niet de beste voor de 26-jarige Stroll. De man met meer dan 160 Grands Prix aan ervaring verloor controle over zijn Aston Martin op de formation lap van de Grand Prix van Sao Paulo, en reed vervolgens regelrecht de grindbak in, waar hij strandde, hetgeen zijn race beëindigde vooraf aan de start. “Voor mij zijn er een paar dingen die niet kloppen," zo zegt Glock. "De controle over de auto verliezen op weg naar de startopstelling? Oké, maar hem dan zo in het grind laten belanden - serieus? Hij sloopte de auto ook nog tijdens de kwalificatie.”

Het lachertje van de sport

Stroll heeft veel criticasters, en is, niet geheel toevallig, de zoon van de eigenaar van het Aston Martin-team, Lawrence Stroll. Hierdoor is de Canadees vrijwel verzekerd van een stoeltje in de toekomst. Glock meent dat hij hierdoor een houding heeft die niet past in de sport, en de Duitser vindt dan ook dat Stroll plaats zou moeten maken voor andere coureurs. "Ik stoor me aan die desinteresse wanneer hij voor de camera's en microfoons van de verslaggevers stapt. Er zijn een of twee video's van persconferenties en het enige wat je kunt doen is je hoofd schudden. Zulk gedrag maakt me sprakeloos. Deze coureur is echt het lachertje van de sport. Er zijn heel veel getalenteerde mensen die een Formule 1-cockpit meer verdienen dan hij."

