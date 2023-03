Vincent Bruins

Juan Manuel Correa was drie en een half jaar geleden in de Formule 2 op Spa-Francorchamps betrokken bij een zwaar ongeval waarbij Anthoine Hubert overleed. Correa liep zelf zware verwondingen op aan zijn benen en moest anderhalf jaar lang vanaf de zijlijn toekijken. Hij laat weten dat hij nog altijd niet tevreden is over hoe de gang van zaken bij de FIA toen was en dat hij geen hulp van de organisatie kreeg.

In de tweede ronde van de zaterdagsrace in het voorprogramma van de Grand Prix van België spinde Giuliano Alesi op hoge snelheid bovenaan Raidillon. Ralph Boschung dook naar rechts om zijn Trident-teamgenoot te ontwijken. Hubert raakte hem en crashte. De bandenmuur katapulteerde hem op de lijn waar Correa met 218 kilometer per uur reed. Hubert overleefde de impact niet, terwijl Correa over de kop ging en beide benen brak. In het ziekenhuis liep hij ARDS op, een levensbedreigende plotselinge ontstekingsreactie in de longen, en werd voor twee weken in coma gebracht.

Gebruikt voelen

"Eerlijk gezegd, ik kreeg helemaal geen hulp," vertelde Correa in de podcast van Track Limits over de FIA. "Ik was alleen, ik had mijn familie, mijn vrienden, mijn team, maar ik kreeg geen steun van de FIA. Dat was heel erg, om eerlijk te zijn, het was triest, heel triest. Ik voelde me bijna gebruikt, in de zin van dat je hun een goede show geeft [door te racen in F2] en zij zijn degenen die ervan profiteren. Ik heb heel veel geluk gehad dat de mensen die ik had, wel bij me waren om mij te helpen, omdat er geen steun kwam vanuit de FIA. Als iemand morgen hetzelfde ongeluk krijgt als wat ik heb gehad, dan ben ik er wel voor ze, want ik weet wat ze nodig hebben en ik weet waar [de FIA] tekortschiet."

Niemands schuld

Terwijl Correa begin 2020 nog aan het herstellen was, liet hij weten aan n-tv dat hij zich in de steek voelde gelaten: "Iedereen vertrok richting Monza. Ik bleef in het ziekenhuis en stierf bijna op de vierde dag. Er was niemand van de FIA aanwezig die zich om mij bekommerde. De reden dat ik bijna stierf, was vanwege de immense G-krachten die kwamen kijken bij het ongeval. De artsen wisten zich er geen raad mee, omdat ze nog nooit iemand hadden gezien die zoiets heeft overleefd." Later vertelde hij dat hij echter niemand wilde beschuldigen in de nasleep van het ongeluk. In 2021 was de in Ecuador-geboren Amerikaan van zijn blessures hersteld en bracht hij twee seizoenen door in de Formule 3. Dit jaar komt hij uit voor Van Amersfoort Racing in de Formule 2 en voor Prema Racing in het FIA World Endurance Championship.