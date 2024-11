Carlos Sainz en Charles Leclerc hebben richting Ferrari hun zorgen geuit over de snelheid en balans van de auto in de regen. Het team kreeg er tijdens het afgelopen raceweekend geen vat op.

Tegenover Motorsport.com zegt Sainz dat hij zich niet comfortabel voelt in de Ferrari als het regent. “Ik ben altijd een erg sterke coureur geweest op nat wegdek, maar om de een of andere reden heb ik nooit een goed gevoel gehad bij deze auto sinds ik hem op nat wegdek heb geprobeerd. Ik weet niet of we gewoon geen energie in de banden stoppen, of we ze te stijf maken bij middelhoge tot hoge snelheden, of wat het is. Het is duidelijk dat het erg moeilijk en onvoorspelbaar is om ermee te rijden. Ik ben blij dat Charles erin geslaagd is om in P5 thuis te komen. Ik hoorde dat hij het ook moeilijk had, dus een beetje een nachtmerrie de hele race, maar hopelijk komen er een paar droge races aan en dan gaan we ervoor. We blijven tot het einde toe in leven. Er komen nu drie weekenden aan die belangrijk zullen zijn voor het hele team en nu moeten we ons opnieuw focussen, hergroeperen en kijken hoe we deze laatste drie races zo goed mogelijk kunnen benaderen.” De Spanjaard viel tijdens het regenachtige raceweekend in Brazilië uit.

Ook Leclerc had het lastig in de regen

Leclerc, die vijfde werd, stelt dat het deels ook zijn fout was dat hij zich tevens niet zo comfortabel voelde in de auto van Ferrari. “Ik denk dat het deels mijn schuld is, want we beslissen natuurlijk samen met het team over de set-ups. Ik wilde een kant op, maar het was zeker de verkeerde. Het tempo was er gewoon niet, of het nu in de kwalificatie was, waar we volgens mij in de kwalificatie eigenlijk niet zo slecht waren. Met de nieuwe banden, weinig brandstof, kun je meer uit de auto halen, maar in de race waren we nergens - en meer dan nergens zijn, het was extreem moeilijk om te rijden, extreem moeilijk om geen fouten te maken. Aan het einde van de rit, als we naar dit alles kijken, is het enige waar we een beetje tevreden over kunnen zijn dat we voor de twee McLarens liggen en dat we maar vier punten verliezen in de constructeurs is een grote schadebeperking in een weekend waarin zij zo sterk lijken te zijn.”

