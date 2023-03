Jan Bolscher

Donderdag 16 maart 2023 08:58 - Laatste update: 09:24

Lewis Hamilton heeft nog altijd geen nieuwe deal bij Mercedes getekend, en zoals wel vaker in de Formule 1 is een dergelijke situatie voer voor speculatie. Zo steken steeds vaker geruchten de kop op dat de zevenvoudig wereldkampioen een overstap naar Ferrari overweegt. Martin Brundle doet ook een duit in het zakje.

Hamilton maakte eind 2012 de overstap vanuit McLaren naar Mercedes. Destijds werden er veel vraagtekens bij die transfer gezet. De Brit verliet immers een groot fabrieksteam waarmee hij in 2008 wereldkampioen was geworden, voor een renstal die nog volle bak aan de weg aan het timmeren was. De visie van Hamilton bleek echter te kloppen: ruim tien jaar later is de man uit Stevenage maar liefst zes keer wereldkampioen geworden bij de Duitse grootmacht. Beide partijen zien elkaar naar eigen zeggen dan ook als familie, maar toch lijken de verhoudingen nu op scherp te staan.

Mercedes in de problemen

Mercedes heeft op dit moment voor het tweede jaar op rij een auto ontwikkeld die niet mee kan komen met Red Bull Racing en Ferrari. Hamilton heeft een contract tot en met eind 2023 bij het team, en het feit dat er nog altijd geen nieuwe deal is aangekondigd doet de wenkbrauwen fronzen. Wil Hamilton eerst zeker weten dat Mercedes de boel weer op de rit krijgt, of is hij misschien zelfs al om zich heen aan het kijken? Het is immers geen geheim dat Hamilton nog maar één doel heeft in de Formule 1: het behalen van dat gedroomde en recordbrekende achtste wereldkampioenschap.

Hamilton naar Ferrari?

"Er zijn veel goede redenen om bij Mercedes te blijven, ze moeten hem alleen vertellen hoe ze dit op gaan lossen", vertelt Sky Sports-verslaggever Martin Brundle. "Maar weet je. [Ayrton] Senna verliet McLaren voor Williams, [Michael] Schumacher vertrok naar Ferrari. En het duurde even, maar hij kreeg het daar aan het werk. Dus deze fantastische coureurs zijn niet bang om ergens anders heen te gaan, mensen om zich heen te verzamelen en iets teweeg te brengen", klinkt het.

Brundle vervolgt: "Er moet iets in Lewis zijn dat denkt: 'Ik zou graag naar Ferrari gaan en doen wat Schumacher deed. Als ik mijn achtste of negende kampioenschap op dit moment niet kan winnen, waarom zou ik daar dan niet heen gaan en plezier hebben?' Ik weet zeker dat deze dingen door zijn hoofd spoken en hij zal het er met zijn vader over hebben. Hij zal ook met zijn managementteam praten over hoe het nu verder moet, en dat is verergerd door de slechtste performance van de auto in Bahrein", aldus de Brit.