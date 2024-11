Charles Leclerc was na afloop van de Braziliaanse Grand Prix erg kritisch richting zicht zelf, nadat hij als vijfde over de streep was gekomen op Interlagos. Volgens Ferrari-teambaas Fred Vasseur is dat niet terecht.

De Grand Prix van Brazilië werd afgelopen zondag verreden onder kletsnatte omstandigheden, en kende zodoende een chaotisch verloop. Het was voor de teams vanaf de pitmuur erg lastig om zinvolle keuzes te maken, terwijl de coureurs er een grote uitdaging aan hadden om hun auto's op de baan te houden. Charles Leclerc bracht zijn Ferrari uiteindelijk als vijfde thuis. Na afloop was de Monegask kritisch richting zichzelf, omdat hij de verkeerde keuzes met de set-up zou hebben gemaakt.

Vasseur neemt het op voor Leclerc

Teambaas Fred Vasseur is het daar niet mee eens: "Hij is altijd de eerste die naar zichzelf wijst, maar ik vraag me af of hij verantwoordelijk is voor de set-up van de auto", citeert RACER. "Het was een lastige zondag, maar ik denk niet dat het een dramatisch weekend was. Door een aantal keuzes was het moeilijk om te anticiperen, zoals met de pitstop. Achteraf kan je zeggen dat als je buiten blijft en wacht op de rode vlag je de juiste keuze maakt, maar als je crasht, zie je er ook dom uit."

Lastige zondag

De Fransman vervolgt: "Dit soort weekenden zijn zowel vanaf de pitmuur als vanuit de auto moeilijk te managen. Het ging vooral om de snelheid en de set-up, want de snelheid was echt een lastige. We waren zeven tienden langzamer dan Norris aan het begin van de stint, en waarschijnlijk zes of zeven tienden sneller dan hem aan het eind van de stint."

