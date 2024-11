Op donderdag kwam de Grand Prix Drivers' Association namens alle twintig coureurs op de grid met een ongekend hard statement richting de FIA en met name richting president Mohammed Ben Sulayem. Sky Sports-presentator Craig Slater behandelt het opmerkelijke nieuws en denkt dat zoiets nog nooit eerder is gebeurd in de sport.

De afgelopen maanden is er na het hele heisa in Singapore een hoop te doen geweest rondom het schelden in de Formule 1, waarbij er met name gehamerd leek te worden op het uitbannen van gevloek tijdens de persconferenties. De hele ellende in Singapore begon met uitspraken van Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft zou gaan worden in de toekomst. Zo geschiedde, want Max Verstappen was datzelfde weekend nog kind van de rekening toen hij door de wedstrijdleiding getrakteerd werd op een taakstraf. Enkele weken later in Mexico maakte Charles Leclerc hetzelfde foutje en ook hij werd bestraft: dit keer kwam met op een boete van 10.000 euro uit.

Ben Sulayem onder vuur

De maat bij de GPDA, de bond namens alle twintig de coureurs, blijkt daarna vol geweest te zijn. Verenigd hebben zij op donderdag een snoeihard statement richting de FIA en met name president Ben Sulayem gepubliceerd. Men stelt dat men zich al drie jaar afvraagt wat er gebeurt met de financiële boetes die betaald worden aan de FIA en eisen daarin transparantie. Ook wordt de voorman zelf aangepakt: "We dringen erop aan bij de FIA-president dat hij ook eens na moet gaan denken over zijn eigen toon en taalgebruik wanneer hij praat tegen of over onze coureurs. Of dat nu publiekelijk is of anders", zo valt er onder meer te lezen.

Historisch

De zeer opmerkelijke brief is in de Formule 1-wereld hard binnengekomen. Op Sky Sports wordt de ondernomen actie van de coureurs vrijwel direct behandeld in een uitzending en ook Slater, die toch al even meeloopt in de sport, kan niet helemaal geloven wat er vandaag gebeurd is: "Het is ongebruikelijk in mijn tijd waarin ik verslaggeef in de Formule 1. Ik heb met mensen contact opgenomen die nog een paar decennia langer in de sport werken dan dat ik doe. Zij kunnen geen moment noemen waarin elke coureur hun handtekening gezet heeft onder een zeer kritisch document als dit", zo klinkt het duidelijk.

