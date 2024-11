De prestaties van Sergio Pérez bij Red Bull Racing zijn dit seizoen niet om naar huis te schrijven. Dit beginnen zowel Helmut Marko als Christian Horner ook wel steeds vaker toe te geven. Horner heeft nu onthuld of er een deadline is voor een mogelijke beslissing omtrent de teamgenoot van Max Verstappen in 2025.

Want dat er steeds meer twijfel is over of Pérez dat gaat zijn, lijkt nu ook vanuit Horner en Marko wel duidelijk merkbaar te zijn. Tegenover Viaplay zegt Horner dat er bij de beoordeling van Pérez niet alleen naar één race of de afgelopen paar races gekeken wordt. "Het draait niet om één resultaat. We hebben beide coureurs nodig. Je ziet dat McLaren nu met twee coureurs vooraan rijdt, en Ferrari deed dat vorig weekend ook. We hebben beide auto's vooraan nodig. Dat weet Checo [Pérez] ook. Hij werkt er heel hard aan om dat te bereiken. Er is geen specifieke deadline."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Bottas schakelt snel en is dicht bij nieuwe deal met F1-team voor 2025'

Horner over interesse Red Bull in Colapinto

Over onder meer Franco Colapinto, die in de geruchten ook wordt genoemd, heeft Horner het volgende te zeggen: "Franco is een van de talenten van de nieuwe generatie, net zoals Liam Lawson het geweldig doet. Oliver Bearman doet het tot nu toe ook weer geweldig. Deze jonkies stappen in en doen het meteen geweldig. Franco is een geweldige coureur, en hij krijgt heel veel steun. Onze prioriteit ligt bij onze twee coureurs, maar je moet je ook bewust zijn van andere coureurs." De interesse is dus duidelijk aanwezig.

Gerelateerd