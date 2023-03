Lars Leeftink

Donderdag 16 maart 2023 06:59

Na een droog weekend in Bahrein gaan de coureurs komend weekend het seizoen vervolgen in Djedda. In Saoedi-Arabië zal Max Verstappen gaan voor zijn tweede zege op rij, terwijl Ferrari en Mercedes revanche willen. In wat voor weer gaan ze komend weekend in actie komen?

In Bahrein speelde het weer amper een rol van betekenis. Er viel geen druppel regen en de zon was meer te zien dan de wolkenvelden. Het enige wat het lastig maakte voor de coureurs, was de wind. Verstappen had het echter nergens lastig mee op zondag, gezien hoe makkelijk hij de race won. Met 25 punten op zak en een voorsprong van 25 punten op de uitgevallen Charles Leclerc gaat hij richting een warm raceweekend in Djedda.

Hoge temperaturen

De wind zal komend weekend in Djedda wat minder aanwezig zijn dan in Bahrein het geval was, maar over het algemeen lijkt het weer op de temperatuur na weinig invloed te hebben op het aanstaande raceweekend. Er worden temperaturen van ongeveer 30 graden Celsius verwacht, met vooral zon. Het zal tijdens de tweede vrije training, de kwalificatie en de race wel wat meer zijn afgekoeld (sessies worden s' avonds verreden), maar lager dan 21 graden Celsius zal het dan niet zijn. Ook komend weekend wordt er geen regendruppel verwacht.