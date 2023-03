Lars Leeftink

Donderdag 16 maart 2023 08:04

Damon Hill is van mening dat de rangorde in Saoedi-Arabië bijna compleet anders gaat zijn in vergelijking met Bahrein. Volgens Hill is Ferrari kansrijk komend weekend, zeker als er naar de lay-out van het circuit wordt gekeken.

In Bahrein was er geen concurrentie voor Red Bull, ondanks dat de aanloop niet al te soepel was. Max Verstappen klaagde over de RB19, maar kon zijn auto uiteindelijk wel op P1 zetten tijdens de kwalificatie. Op zondag bleef hij teamgenoot Sergio Pérez twaalf seconden voor en was het gat naar Fernando Alonso en de rest bijna veertig seconden. Al met al een eenvoudig weekend voor Red Bull, maar volgens Hill gaat dit in Saoedi-Arabië anders zijn.

Hill kijkt naar Ferrari

In de F1 Nation podcast laat Hill, voormalig F1-coureur, weten dat hij denkt dat we in Djedda een compleet andere rangorde gaan zien. "Het wordt anders. We gaan ons realiseren dat Ferrari snelheid heeft, ze de mogelijkheid hebben om te racen. Ze zullen overal achter de Red Bulls zitten met de DRS-zones, enzovoort. Het gaat geweldig worden. Bahrein is geen typisch circuit. Het is buitengewoon ruw en de combinatie van bochten is erg krap en bochtig, ik kan geen ander circuit bedenken dat vergelijkbaar is qua slijtage van de achterbanden. Daarom zal de rangorde er niet per se hetzelfde uit gaan zien als in Bahrein. Dit gaat ons een indicatie geven of er een scheur in het pantser van Red Bull zit, of het echt circuitspecifiek is. De prestaties van Ferrari zullen veel competitiever zijn, zeker in raceomstandigheden, en ook hun pk's."

Letten op Aston Martin

Ook heeft Hill nog wat te zeggen over de verrassing van 2023 tot nu toe: Aston Martin. Volgens de Brit heeft Aston Martin sinds de testdagen en het raceweekend in Bahrein een hoger verwachtingspatroon gecreëerd. Dit verwachtingspatroon kan wellicht onrealistisch zijn, maar het team zal ook in Djedda proberen deze nieuwe status waar te maken. "Aston Martin heeft nu een soort verwachting gewekt dat ze op elk evenement briljant zullen zijn. Dus ze zullen ontdekken dat je het vol moet houden als je het goed wil doen", aldus Hill. Aston Martin eindigde op P3 en P6 in Bahrein.