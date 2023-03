Lars Leeftink

Woensdag 15 maart 2023 19:54 - Laatste update: 20:27

Ondanks dat Red Bull Racing in Bahrein uit de startblokken vloog, is Adrian Newey uiterst voorzichtig. De Brit denkt dat Red Bull ook zeker nog tegen problemen aan gaat lopen en dat vorig jaar ook al bewezen is dat een concept gedurende het seizoen veranderen voor Mercedes en Ferrari prima mogelijk is.

Max Verstappen veroverde pole position in Bahrein en won een dag later de Grand Prix met speels gemak. De enige die hij tegenkwam waren achterblijvers, terwijl Sergio Pérez tweede werd met een flinke voorsprong op Fernando Alonso. Concurrent Charles Leclerc was uitgevallen door motorproblemen, maar was anders ook op gepaste achterstand derde geworden. Mercedes liet door middel van George Russell en teambaas Toto Wolff al weten dat ze Red Bull wel alle races in 2023 zien winnen en de titel al beslist is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is het persconferentieschema voor de coureurs in Saoedi-Arabië

Red Bull voorzichtig

In gesprek met Sky Sports laat Newey, de ontwikkelaar van de succesvolle RB18 en de RB19 van dit seizoen, weten dat hij ondanks het dominante weekend in Bahrein voorzichtig is. "Ik weet zeker dat we niet week in week uit zo sterk zullen zijn. In Bahrein ging het niet zo soepel aan de binnenkant als het misschien leek." Newey wijst daarbij vooral op Aston Martin, dat als voorbeeld kan dienen voor Ferrari en Mercedes. "Aston Martin heeft vorig jaar laten zien dat je je autoconcept kunt veranderen en daardoor sterker terug kunt komen."

Ferrari in 2022

De fans van Verstappen en Red Bull hoeven wat dat betreft alleen maar te kijken naar vorig seizoen. Terwijl Verstappen tijdens twee van de eerste drie races uitviel, won Charles Leclerc twee van de eerste drie races. Daardoor had Verstappen na de Grand Prix van Australië al een achterstand van 46 punten op de Monegask. Uiteindelijk won Verstappen met overmacht het kampioenschap en viel Leclerc met Ferrari flink terug. Dit kan in 2023 natuurlijk ook gebeuren bij Red Bull, alhoewel het komend weekend niet snel lijkt te gaan gebeuren. Leclerc begint namelijk zelf het raceweekend met een gridstraf van tien plaatsen wegens het voor de tweede keer vervangen van de control electronics. Hij gaat dus starten buiten de top tien, in een poging om op zondag vervolgens nog op het podium te komen.