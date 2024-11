In tijden van social media is het soms lastig om te geloven wat er allemaal echt is en wat er niet klopt. Een valstrik waar ook het Britse Sky Sports ingetuind lijkt te zijn. Tijdens een live-uitzending behandelen Craig Slater en Martin Brundle namelijk een door iemand op X verzonnen quote van Helmut Marko, pijnlijk.

De titelstrijd leek de laatste weken heter en heter te worden en dus begonnen er ook steeds meer onvriendelijke opmerkingen tussen Red Bull en McLaren uitgewisseld via de media. Zo hoorden we Marko een paar rake opmerkingen richting Lando Norris maken: "Max is de beste en de snelste", klonk het eerder bij Motorsport-Magazin. "Hij heeft meer mentale kracht om voor kampioenschappen te vechten dan Charles Leclerc en Lando Norris. We weten van Norris dat hij mentale zwakke punten heeft. Ik heb gelezen welke rituelen hij nodig heeft om goed te kunnen presteren op de dag van de race...", klonk het geheimzinnig. Ook na de race in Brazilië haalde Marko zijn gram bij De Telegraaf: "Max was aan het vliegen. Hij was foutloos en dat konden we van Lando Norris niet zeggen. Of dit een gigantische stap richting de titel is? Nee, ik denk dat dit de titel ís. Hier kon je zien wie de echte kampioen is."

Nep-quote Marko

Hoewel die opmerkingen allemaal daadwerkelijk gedaan waren door Marko, circuleerde er ook een quote waarin hij zei dat Lewis Hamilton dit jaar bij het team van McLaren wél Max Verstappen verslagen zou hebben in de titelstrijd. Ook de analisten van Sky Sports zijn in de quote getuimeld en behandelen deze live in de uitzending, iets dat later weer op hetzelfde X opgepakt wordt. Brundle geeft vervolgens zijn kijk op de neppe quote: "Ik ben het daar niet mee eens. Het is weer een hoofdstuk tussen de klassieke McLaren tegen Red Bull-rivaliteit. Daar waar het eerst Red Bull tegen Mercedes was. Lewis is natuurlijk één van de grootsten aller tijden. Hij heeft geweldig gewonnen in Silverstone en won in Spa na de diskwalificatie van George. Maar ik denk niet dat dit jaar dingen bij Lewis heb gezien die genoeg verschil zouden maken in het wereldkampioenschap tegen Max en Red Bull." De analyse is dus tevergeefs, gezien de neppe quotes.

Craig Slater and Martin Brundle on @SkySportsF1 discussing a fake Helmut Marko quote, made up by a random Twitter user for likes.



We desperately need more media literacy in F1.pic.twitter.com/SJaPf9VsQv — Jeppe H. Olesen (@jeppe_olesen) November 5, 2024

