Johnny Herbert is één van de personen die de afgelopen weken het meest in het nieuws is geweest. De racesteward ligt onder vuur door uitspraken van Jos Verstappen en straffen die hij mede gaf aan Max Verstappen. Dit keer vraagt hij zich af waarom Verstappen zo reed in Mexico na zijn race in Brazilië.

De afgelopen weken is er natuurlijk veel te doen geweest rondom Verstappen en ook om de wedstrijdleiding die de Red Bull-coureur een paar veelbesproken straffen gaf. Eén van de mannen die daarbij vaak naar voren kwam, was Herbert. De Britse voormalig coureur, die ook zo nu en dan bij de FIA als steward aan het werk is tijdens Formule 1-races, werd onder meer door Jos Verstappen - zo leek het - op de hak genomen: De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders", zei Jos, die daarmee onder meer op Herbert leek te doelen.

Verstapen verdient het

De steward was onder meer aanwezig tijdens de race in Singapore waar Verstappen na het schelden op de persconferentie een taakstraf aan zijn broek kreeg en Grand Prix van Mexico toen Verstappen zijn veelbesproken straf van twintig seconden kreeg. In Brazilië kon men hem in zijn legendarische race nergens op betrappen en zelfs Herbert is nu lovend na zijn rit: "De titelrace moet nu wel over zijn! Als je rijdt zoals Max Verstappen deed, verdien je het om op die positie te staan. Hij heeft het wereldkampioenschap verdiend", vertelt hij tegenover SafestBettingSites.co.uk. "Het was een geweldige prestatie. De omstandigheden waren verraderlijk op een veeleisend circuit. Hij ging er fantastisch mee om."

Toch sneer aan Verstappen

Herbert vervolgt zijn plotselinge lofzang: "De eerste ronde liet zien hoe goed hij kan racen en hoeveel beter hij op dat moment is dan de rest. Hij heeft een angstaanjagend geloof ik zichzelf en zet de auto neer op de plekken waar dat moet." Vervolgens kan Herbert het niet laten om alsnog een sneer uit te delen: "De vraag voor mij is opnieuw waarom hij in Mexico deed wat hij deed als hij in Brazilië laat zien dat hij dat helemaal niet nodig heeft. Het was fenomenaal om te zien wat hij deed. Het laat zien dat zijn volwassenheid begint te komen. Zijn rauwe snelheid is simpelweg ongelofelijk."

