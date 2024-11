Voormalig wereldkampioen Damon Hill was recentelijk kritisch over Max Verstappen, maar heeft na de Grand Prix van Sao Paulo McLaren onder vuur genomen. De Brit denkt dat het team uit Woking momenteel niet klaar is om een titel te winnen in het coureurskampioenschap, en denkt dat ze het meerdere malen in 2024 "verprutst" hebben. McLaren staat wel bovenaan het constructeursklassement, en kan hier voor het eerst sinds 1998 de titel binnenslepen.

Na zijn felle kritiek op Verstappen na de Grand Prix van Mexico-Stad was Hill wél te spreken over de Limburger na de race op zondag. "Hij heeft een paar criticasters de mond gesnoerd," zo zei de kampioen van 1996 op X, waarmee hij ongetwijfeld ook knipoogde naar zijn eigen opmerking over Verstappen.

Momenten waarop ze het verprutst

Nu is het de beurt aan McLaren, die volgens Hill simpelweg als team nog niet klaar zijn om van een coureur een kampioen te maken. Lando Norris en Oscar Piastri hebben meerdere malen dit seizoen gekibbeld over 'Papaya rules' en het wel of niet teruggeven van posities, wat het team - en Norris - punten heeft gekost. "Ze zijn nog niet wedstrijdklaar," legde Hill uit bij Sky Sports F1. Ze zijn niet gehard voor het kampioenschap. Ze zijn nog niet kogelvrij. Dat is wat je moet zijn. Er zijn kleine momenten zoals deze waarop hij net aan de verkeerde kant wegschoof. Er zijn andere momenten in het seizoen waarop ze het verprutst hebben.”

De concurrentie is meedogenloos

Na zijn kritiek gaf Hill, die zelf met McLaren-rivaal Williams kampioen werd, wel toe dat het team uit Woking hele goede papieren heeft om volgend seizoen vooraan mee te doen, naast het constructeurskampioenschap van dit jaar. Wel waarschuwt de Brit dat McLaren harder gaat moeten zijn met de manier van beslissingen nemen. "Ze zullen er lang over nadenken en sterker terugkomen. Om een kampioenschap te winnen, kun je je geen fouten veroorloven. De concurrentie is te fel, te meedogenloos."

