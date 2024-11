Doornbos: 'Dát moet Verstappen doen en dan is hij viervoudig wereldkampioen'

Robert Doornbos en Rob Kamphues hebben in het programma Crashen in de Keuken teruggeblikt op de Grand Prix van Brazilië en keken daarbij vooral naar het statement dat Max Verstappen maakte toen hij als winnaar over de finish kwam. Ook bespraken ze hoe de Nederlander in Las Vegas kampioen kan worden.

Na het grandioze optreden van Verstappen op Interlagos, kan hij over twee weken de titel oprapen in Las Vegas, zo weet ook Doornbos. "Je moet ervoor zorgen dat je 2 punten meer scoort dan Norris in Las Vegas", zo klinkt de simpele rekensom. "Dan kan je daar een feestje vieren. Dan ben je voor de vierde keer wereldkampioen." Na wat Verstappen in Brazilië liet zien, vindt Doornbos dat hij eigenlijk al de kroon moet krijgen. "Eigenlijk met die prestatie van zondag moet hij al die titel krijgen. Hij is toch gewoon de beste coureur aller tijden?", zo klinkt het uit de mond van de oud-Formule 1-coureur.

Verstappen getergd door al het gezeik

Ook Kamphues moet beamen dat het fantastisch was wat Verstappen liet zien in Brazilië. "Dit was onvoorstelbaar", zo zegt hij. "Ik zat die sectortijden te bekijken: paars, paars, paars. Paars, geel, paars..." Volgens Doornbos kwam dat ook mede door alles wat er was gebeurd de afgelopen tijd, ook in Brazilië. "Hij was getergd, want het hele weekend was er al een hoop gezeik. Afgelopen weekenden überhaupt. Deze triple header was best intens, met Austin, Mexico en dan hier [in Brazilië, red.]."

Iedereen was kritisch op Max

Kamphues haakt in: "In Mexico was natuurlijk iedereen kritisch. In Mexico waren jij en Olav [Mol, red.] kritisch... We waren allemaal kritisch op Max." Doornbos erkent dat. "Ja, maar het was ook niet zijn beste weekend. Maar als je dat dan vier dagen later meeneemt en vervolgens op vrijdag weer gezeik krijgt met de FIA, die pech met de vlaggen, je hebt pech met rood en je start als zeventiende in de Grand Prix... En dan winnen, wegrijden... Poh, man, dat is toch ongekend", aldus Doornbos.

Zelfs Engelse pers gaat dit nooit meer vergeten

Ook de Engelse pers is volgens Doornbos omvergeblazen door wat Verstappen liet zien op Interlagos. "Niemand is nog kritisch op hem?", vraagt Kamphues. "Nee, maar dit kan ook niet! Hamilton heeft volgens mij in 2008 een keer het hele veld op een rondje gezet in de regen; dat zijn van die legendarische races, die vergeet je nooit meer. Deze [in Brazilië, red. ] ga je nooit meer vergeten!", zo besluit Doornbos.

