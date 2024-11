Carlos Sainz maakte een dramatische F1 Grand Prix van São Paulo mee. Na twee flinke crashes kreeg de Ferrari-coureur ook nog eens een tik op de vingers van de FIA. Hij had namelijk de marshals in gevaar gebracht.

Sainz kwalificeerde zich als vijfde voor de Sprint en kwam in de verkorte race op het circuit van Interlagos ook als vijfde over de streep. Hij reed, toen het nog droog was, een beetje in niemandsland. De kwalificatie voor de Grand Prix werd vanwege zware onweersbuien verplaatst naar de zondagochtend, al was het weer toen niet veel beter. Het record voor de meeste rode vlaggen werd geëvenaard - de sessie werd maar liefst vijf keer stilgelegd. Sainz was een van de veroorzakers, toen hij op hoge snelheid achterwaarts de bandenmuur in ging in de Senna S. Hij beschadigde de motor en de versnellingsbak, en dus moest Ferrari deze verwisselen met een pitstraatstart als gevolg.

Artikel 33.4

Sainz lag de hele race buiten de punten en crashte in ronde 39 van 69 vanaf de dertiende stek. Hij ging opnieuw achterwaarts de muur in, maar dit keer in bocht 8 na de Ferradura en Curva do Laranjinha. De Madrileen moest zich na de finish melden bij de stewards. De FIA deelde een reprimande uit voor het overschrijden van artikel 33.4 van het sportief reglement, waarin staat dat "een auto nooit onnodig langzaam, onvoorspelbaar of op een manier die als gevaarlijk gezien kan worden, bestuurd mag worden". Een reprimande telt zwaarder dan een officiële waarschuwing. Bij vijf reprimandes in een en hetzelfde F1-seizoen krijgt een coureur namelijk een gridstraf van 10 posities.

Lus zat al door de roll hoop

De internationale autosportbond is met een verklaring gekomen waarom Sainz deze reprimande heeft gekregen. "De marshals waren al snel op de plek van de crash om de auto veilig te stellen. De coureur ontkoppelde zijn stuur, wat voor de marshals een indicatie was dat hij uit zou stappen. Het team informeerde de coureur vervolgens dat ze dachten dat de auto veilig was om verder mee te rijden. De coureur pakte zijn stuur en zette deze weer vast, terwijl de marshals al begonnen waren met de lus [van de kraan] door de roll hoop van de auto te halen. De coureur heeft toegegeven dat hij zich er niet van bewust was dat de marshals al bezig waren met het veiligstellen van de auto. De marshals zagen dat de coureur zijn race wilde hervatten en moesten hun poging om de auto veilig te stellen plotseling afbreken, aangezien de coureur in zijn auto wegreed. De coureur accepteert dat het ontkoppelen van zijn stuur een duidelijke indicatie was dat hij zijn auto zou verlaten." Hadden de marshals de lus van de kraan niet op de tijd uit de roll hoop van de Ferrari kunnen krijgen, dan had het vreselijk kunnen aflopen op het moment dat Sainz met zijn beschadigde bolide wegreed.

