Lance Stroll was nog niet eens begonnen aan de F1 Grand Prix van São Paulo of hij lag al uit de race. Hij crashte namelijk in de opwarmronde. De Braziliaanse fans lieten vanaf de tribune duidelijk weten wat ze van de Aston Martin-coureur vonden.

Het sprintweekend op het circuit van Interlagos was er een om te vergeten voor het team uit Silverstone. Voor het eerst sinds de drie openingsraces van 2022 scoorde Aston Martin voor de derde achtereenvolgende keer 0 punten. Tijdens de sprintkwalificatie strandden Fernando Alonso en Stroll allebei in SQ1 en zouden na veranderingen aan de afstelling vanuit de pitstraat starten. Ze werden laatste op een minuut achterstand van winnaar Lando Norris. Op de zondagochtend kwamen ze wel in Q3 terecht, maar ze crashten allebei en dus had Aston Martin een boel werk aan de winkel voor de start van de Grand Prix.

Liever Drugovich dan Stroll

Alonso reed naar de veertiende positie, ruim buiten de punten, na een fout in de Junção. Ondanks de enorme rugpijn van het porpoising, beloofde de tweevoudig wereldkampioen zijn Aston Martin aan de finish te brengen als bedankje voor het feit dat de monteurs zo hard hadden gewerkt om de auto na de kwalificatie te repareren.

Stroll daarentegen startte de Grand Prix überhaupt niet. Hij zette zijn AMR24 opnieuw in de muur tijdens het opwarmen van de Pirelli's. De Canadees probeerde zijn weg te vervolgen, maar in plaats van omkeren reed hij de grindbak in en kwam hij vast te staan. "Heel raar. Meteen toen ik op de remmen trapte, blokkeerden de achterwielen", verklaarde Stroll tegenover de aanwezige media. Alonso had eveneens geklaagd over de rembalans. "Vanaf dat moment kon ik niets meer doen. Ik heb nog nooit zoiets in een auto gevoeld. We moeten die kapotte remmen gaan onderzoeken."

De Braziliaanse fans genoten wel van de schuiver van Stroll. Ze schreeuwden vanaf de tribune "Drugovich, Drugovich, Drugovich!" om duidelijk te maken dat ze Felipe Drugovich liever bij Aston Martin willen zien. De 24-jarige uit Maringá werd kampioen in de FIA Formule 2 in 2022 en is sindsdien test- en reservecoureur van Aston Martin. Hij is er elk raceweekend bij om het team bij te staan. Bekijk de beelden hier.

