Fernando Alonso hoopte aan het begin van de zondag voor de F1 Grand Prix van São Paulo voor de pole position te gaan, maar dat plan viel in het water. De Aston Martin-coureur verliet het circuit van Interlagos uiteindelijk zonder punten en met een boel rugpijn.

De kwalificatie werd verreden op de zondagochtend vanwege de weersomstandigheden. Alonso had de snelheid in de regen goed te pakken, maar in de Mergulho verloor hij plotseling de macht over het stuur en kwam op hoge snelheid in de bandenmuur terecht. Op wonderbaarlijke wijze wist Aston Martin toch de auto op tijd te repareren voor de race. De tweevoudig wereldkampioen zat tijdens de Grand Prix vooral vast in het middenveld. Na de laatste herstart ging hij bij Junção over het gras, waardoor hij 17 seconden achter iedereen zat. Alonso herstelde zich nog om op P14 over de streep te komen, ondanks de slechte wegligging van zijn AMR24. "Ik zal de racen finishen voor de monteurs. Ze hebben het geweldig gedaan vandaag, maar mijn rug doet zoveel pijn. Dit gestuiter is niet normaal", riep de Spanjaard over de boardradio. Hij vroeg om medische assistentie na de race en had moeite met uit de auto stappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull onthult: "Voerde begin 2024 gesprekken met Alonso"

Remproblemen

"Het was een lastige race", begon Alonso tegenover de aanwezige media in Brazilië. "Volgens mij presteerde de auto minder goed in de race dan in de kwalificatie. We hebben wat onderdelen moeten vervangen na de crash en toen was het gewoon niet meer hetzelfde. We hadden ook wat problemen met de remmen. Volgens mij had Lance een remprobleem in de opwarmronde. Ik had dat vervolgens bij de herstarts, waarbij de rembalans volledig naar achteren gaat. We moeten het samen gaan evalueren na zo'n pittig weekend voor de volgende drie races."

Tegenover de Spaanse journalisten liet hij nog weten dat hij wilde "finishen voor de monteurs, voor mezelf, en voor de mensen in Valencia en voor de velen die in veel slechtere situaties zitten dan de comeback die ik vandaag heb moeten meemaken." Er waren overstromingen aan de oostkust van Spanje die de levens van meer dan 200 mensen hebben geëist.

Gerelateerd