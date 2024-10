Christian Horner heeft onthuld dat Fernando Alonso twee keer dicht in de buurt is gekomen van een contract bij Red Bull Racing. De teambaas van het succesvolste team van dit tijdperk in F1 stelt dat de laatste keer nogal recent was: begin 2024.

Tegenover Motorsport.com gaat na Alonso nu ook Horner in op de gesprekken die in het verleden met Alonso zijn gevoerd. Dit gebeurde, zo stelt Horner, nog vrij recent. Aan het begin van dit jaar, om precies te zijn. “Op dat moment was het contract van Sergio [Pérez] nog niet verlengd, dus omdat Fernando een doorgewinterde coureur is, wil hij altijd al zijn opties kennen. Tussen hem en zijn manager of adviseur van vele jaren, Flavio, zijn ze altijd de markt aan het testen en het laat zien hoe hongerig en competitief hij is. Hij levert nog steeds prestaties op 42-jarige of 43-jarige leeftijd. Hij is nog steeds in topvorm en het laat zien dat leeftijd slechts een getal is. Hij is nog steeds een zeer, zeer capabele Grand Prix-coureur en als hij de middelen krijgt, weet ik zeker dat hij vooraan zou rijden.”

Horner ook in 2008 in contact met Alonso

Toch stelt Horner dat hij het vaker heeft geprobeerd. Zo ook in 2008, toen Alonso al een seizoen bij McLaren zat en daarvoor twee jaar achter elkaar kampioen was geworden bij Renault. “Aan het einde van zijn McLaren-periode in 2008 herinner ik me dat ik naar Madrid ging en aandrong om hem in de auto te krijgen. We wilden een tweejarige deal sluiten en hij wilde maar voor één jaar tekenen. We waren ervan overtuigd dat hij op dat moment een Ferrari-contract in zijn achterzak had, dus we kwamen niet tot een deal. Als hij in 2009 naar ons was gekomen, had het er misschien iets anders uitgezien. Zelfs halverwege het seizoen 2009 was hij ervan overtuigd dat als hij in onze auto zou stappen, hij dat jaar nog steeds het kampioenschap zou kunnen winnen."

Horner had ook na 2008 gesprekken met Alonso

Horner vervolgt dat er ook daarna nog gesprekken zijn gevoerd, toen de Spanjaard bij Ferrari zat: Dit was echter vooral om terug te blikken op zijn beslissing in 2008. “We hebben toen een gesprek gehad; ik herinner me dat ik hem samen met Adrian [Newey] heb ontmoet achterin een huurauto op het vliegveld van Spa. Ik denk dat dat rond 2011 of 2012 was, over de overstap van Ferrari en zelfs al begin dit jaar. Dus het is ongelofelijk hoe lang hij al bestaat, hoe competitief hij is en wat voor capaciteiten hij heeft. Twee wereldkampioenschappen doen hem geen recht. Hij had er meer moeten winnen.” Alonso zou in 2009 kiezen voor een terugkeer naar Renault, waarna hij in 2010 zou gaan rijden voor Ferrari. Ondertussen begon Red Bull tijdens die seizoenen een topteam te worden en werd Sebastian Vettel in hun auto in 2010 voor het eerst wereldkampioen. Dit had Alonso dus kunnen zijn, blijkt nu.

