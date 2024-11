De F1 Grand Prix van São Paulo was een weekend om te vergeten voor Lewis Hamilton. Hij scoorde niet meer dan één mager puntje met een Mercedes waar hij niks goeds over te zeggen had. Over de boardradio sprak de zevenvoudig wereldkampioen zijn ontevredenheid uit, maar toch ook zijn dankbaarheid.

Hamilton kwalificeerde zich als elfde voor de Sprint. Hij kon geen positie winnen in de verkorte race op het circuit van Interlagos en kwam in niemandsland ook wel als elfde aan de finish. In de regen zat de Brit er al helemaal niet meer goed bij. Hij werd al in Q1 geëlimineerd en zou als veertiende aan de Grand Prix beginnen na de gridstraf voor een motorwissel van Max Verstappen en de pitstraatstart van de gecrashte Carlos Sainz. Hamilton reed constant buiten de punten, totdat Sergio Pérez een foutje maakt in zijn aanval op Liam Lawson. De Mercedes-coureur kon zo doorschuiven naar de tiende plek, goed voor één punt. George Russell is hem voorbijgegaan in de puntenstand. De teamgenoot van Hamilton streed eerst om de overwinning, voordat hij genoegen moest nemen met de vierde stek achter Verstappen en de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly.

Als dit de laatste keer was...

Via de radio liet Hamilton na het zwart-witgeblokt weten de W15-bolide zat te zijn. En hint hij er ook op dat dit zijn laatste keer was in deze auto? Andrea Kimi Antonelli zal de nieuwe teamgenoot van Russell worden volgend jaar, wanneer Hamilton de overstap maakt naar Ferrari, maar komt er dan een vervroegd debuut voor Antonelli? "Dat was een rampzalig weekend, jongens. De auto is nog nooit zo slecht geweest als nu. Ik wil jullie wel bedanken dat jullie het blijven proberen. De jongens hebben het tijdens de pitstop ook goed gedaan. Als dit de laatste keer was dat ik heb kunnen optreden, dan is het zonde dat het niet geweldig verliep, maar ik waardeer jullie", zo klonk het aan boord bij Hamilton.

Het hoogtepunt van zijn weekend was de demo die hij mocht geven in de McLaren MP4/5B waarmee Ayrton Senna de wereldtitel van 1990 pakte. "Ik wilde dit moment koesteren, daarom heb ik twee rondjes meer gedaan dan eigenlijk mocht. Dit is een echte raceauto. Ik zou hiermee racen, als het had gekund", zei Hamilton na het eerbetoon aan de Braziliaanse legende die in 1994 overleed.

