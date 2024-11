George Russell kwam na de F1 Grand Prix van São Paulo als vierde over de streep en baalt achteraf van de zege van Max Verstappen en het resultaat van de auto's van Alpine. Volgens Russell is het aan de strategie van Mercedes te danken dat Verstappen de race won.

In gesprek met Motorsport.com zegt Russell dat hij baalt van zijn vierde plaats, terwijl hij begon vanaf P2 en lang op P1 reed na een goede start. “Alles bij elkaar genomen [een] erg pijnlijke race. Ik wil eigenlijk niet veel zeggen." Vervolgens gaat de Brit toch in op zijn pitstop, een pitstop die werd gemaakt vlak voor de rode vlag en tijdens de safety car. Russell liet zowel tijdens als na de race merken dat hij niet naar binnen wilde gaan. "Het was 'box'. Ik zei 'blijf buiten'. Het was vervolgens weer 'box', dus toen zei ik weer 'blijf buiten'. En ze zeiden weer 'box'. Daarna herhaalde ik weer dat ik buiten wilde blijven. Soms moet je op je gevoel vertrouwen. De laatste keer dat ik op mijn gevoel vertrouwde, ging het vrij goed. Wie weet of we vandaag de race hadden kunnen winnen? Maar als we geen pitstop hadden gemaakt, hadden we bij de herstart en de eerste 30 ronden het tempo bepaald. Met Lando achter ons hadden we ook een goede snelheid op rechte stukken. P2 zou het minimum zijn geweest.”

Russell: 'Kon mogelijke rode vlag beter inschatten dan Mercedes'

Russell vervolgt: “Vanuit het perspectief van het team is het helemaal niet duidelijk. Vanuit de cockpit was het heel duidelijk dat het een rode vlag of safety car zou worden, want de omstandigheden waren onbestuurbaar. De regen werd niet minder. Ik kon de grote zwarte wolk boven me zien. En toen kwam Shov [Andrew Shovlin, Mercedes trackside engineering director] erbij en overrulede mijn engineer en zei 'box'." Dat gebeurde dus ook, waarna kort daarna de rode vlag kwam. Max Verstappen en de auto's van Alpine waren de enige die nog niet naar binnen waren geweest en zo een gratis pitstop onder de rode vlag kregen.

Russell weet dat Mercedes 'als team' keuzes maakt

Russell stelt wel dat Mercedes als team keuzes maakt en dus ook als team op de blaren moet zitten als de keuzes niet goed uitpakken. “We werken als een team, we proberen de beste beslissingen te nemen binnen de tijd. Het is duidelijk dat de coureurs die niet naar binnen gingen eerste, tweede en derde eindigden en wij eindigden het hoogst van de coureurs die wel naar binnen gingen. Dus daar haal ik een klein beetje voldoening uit.”

