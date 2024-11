Damon Hill heeft zichzelf bij veel F1-fans niet populair gemaakt met een tweet na afloop van de F1 Grand Prix van São Paulo over de overwinning van Max Verstappen.

De Nederlander blonk afgelopen weekend uit tijdens een regenachtige zondag in São Paulo. Na een moeizame kwalificatie, die de Nederlander afsloot op P12, begon Verstappen vanaf P17 aan de 21ste race van 2024. Na de eerste ronde was Verstappen al opgeschoven richting de elfde plaats. Het duurde niet lang totdat de Nederlander in de top tien reed en vooruit mocht gaan kijken. Toen de rode vlag werd gezwaaid, had Verstappen nog geen stop gemaakt. Dit terwijl, op de auto's van Alpine na, iedereen dat al wel had gedaan. Verstappen won hierdoor veel tijd en zou daardoor vervolgens bij de herstart meteen naar P1 gaan. Daarna reed de drievoudig wereldkampioen weg en won hij de race.

Hill baart opzien met tweet over Verstappen

Verstappen had de afgelopen weken behoorlijk wat kritiek te verwerken gekregen, zeker afgelopen week na zijn straffen in Mexico. Zo ook van Hill, zelf een oud F1-coureur en natuurlijk wereldkampioen. De Brit kwam na afloop van de race van afgelopen zondag echter met een opvallende tweet: "Hij heeft een paar criticasters stil gekregen vandaag," wijst hij naar de mensen die kritiek hadden. Onder het bericht wordt Hill er door fans op gewezen dat hij hier zelf ook bij hoort.

