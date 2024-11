Max Verstappen leverde een huzarenstukje tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Hij vertrok vanaf P17 op de grid en kwam als winnaar over de streep. De Red Bull Racing-coureur weet dat hij zijn vierde wereldkampioenschap bijna kan binnenslepen en wil daarom vanaf nu weer 'clean' racen.

Verstappen bleef in de kwalificatie, die op de zondagochtend werd verreden, steken in Q2. Door een crash van Lance Stroll had hij geen tijd meer om zijn ronde te verbeteren. De Limburger was woest. "Er vliegt iemand de muur in en dat moet het gewoon meteen rood zijn", vertelde hij bij Viaplay. "Maar ze laten het gewoon voor 30 à 40 seconden doorgaan, zodat iedereen die voor [de crash] zit nog de ronde af kan maken. Het slaat helemaal nergens op." Na de gridstraf voor de motorwissel werd het uiteindelijk de zeventiende plek op de startopstelling. Hij reed direct naar voren en bleef vervolgens buiten, toen de rest van het veld, op de Alpines na, nieuwe intermediates ophaalde in de pits.

Op de banden letten

Er kwam een rode vlag voor de klapper van Franco Colapinto, waardoor Esteban Ocon, Verstappen en Pierre Gasly een gratis pitstop kregen. Na de herstart voor de crash van Carlos Sainz was het een kwestie van Ocon voorbijgaan en wegrijden. Zijn voorsprong aan de finish was uiteindelijk 19.477 seconden.

"Voordat ik Esteban in bocht 1 had ingehaald, was de snelheid er al wel, maar ik probeerde het gewoon langzaam op te bouwen", legde Verstappen uit tijdens de persconferentie. "De herstart kwam heel snel na de rode vlag en ik kon hem pas bijhouden, toen er weer een safety car kwam. De banden waren heel erg koud geworden, maar toch kon ik er bij de herstart voorbij. Daarna heb ik gewoon op mijn banden gelet, omdat je nooit weet wat er op het einde gebeurt. De bandenslijtage ligt altijd hoog hier. Maar het voelde goed en er zat een goede balans in de auto. Het was nog wel glad, dus ik moest me concentreren om geen fouten te maken."

Veiligstellen van wereldtitel

Verstappen heeft zijn voorsprong op Lando Norris, die teleurstellend zesde werd, uitgebreid van 44 naar 62 punten, terwijl er nog maar 86 punten te verdienen zijn. "Dit was ongelooflijk belangrijk, omdat ik had verwacht punten te verliezen", aldus de kampioenschapsleider. "Vanaf nu wil ik gewoon netjes racen tot het einde van het seizoen. Ik denk niet aan het veiligstellen van de wereldtitel in Vegas. Ik wil gewoon 'clean' racen." Verstappen kwam na de herfststop onder vuur te liggen vanwege zijn rijgedrag tegenover Norris. Dat kwam hem in Mexico duur te staan met twee tijdstraffen van ieder 10 seconden.

