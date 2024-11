Hoewel McLaren-teambaas Andrea Stella de wereldtitel niet meer naar Lando Norris ziet gaan, houdt hij zich nog altijd vast aan de theoretische kans van de Brit. In Brazilië pakte niet alle keuzes voor het papaja-oranje team goed uit, maar dat vindt Stella achteraf allemaal wel makkelijk praten.

Norris vertrok zondag vanaf pole position, maar moest zich in de eerste bocht al gewonnen geven. George Russell kwam namelijk langszij en Norris zou die koppositie niet meer terugkrijgen. Norris hoopt met zijn pitstop tijdens de VCS te profiteren, maar even later viel de rode vlag en Max Verstappen kon daardoor op P2, 'gratis' zijn bandjes wisselen. Norris wees eerder al naar de nodige geluk, maar Stella zag bij Viaplay dat Red Bull simpelweg wat meer risico durfde te nemen.

'Geen spijt van gemaakte keuzes, Red Bull nam gewoon veel risico'

Over de eigen gemaakt keuze om Norris naar binnen te halen, legt de teambaas uit: "Er zijn nog wel een aantal punten die we nog eens goed moeten bekijken. We verloren een paar posities bij die rode vlag, maar ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt door te stoppen toen het ineens zo hard ging regenen. We hebben geen spijt van die beslissing en ja, het was een conservatieve beslissing, die uiteindelijk goed heeft uitgepakt voor de auto's achter ons", zo bekijkt Stella. "Zij namen wat risico door bij te blijven en door de rode vlag werd de race gereset. We kunnen dingen leren van deze race, maar er zijn ook zeker positieve punten geweest."

Stella: Verstappen gaat op weg naar vierde titel

Wat betreft de wereldtitel voor Norris, dat ziet Stella wat somber in. Tegelijkertijd moet hij ook Verstappen prijzen. "Dit was ook een herinnering aan hoe sterk hij nu precies is. Zijn kwaliteiten hebben we altijd erkend", legt Stella uit. Voor hem is het dan ook zo klaar als een klontje: "Hij is nu een drievoudig kampioen, maar hij is op weg naar zijn vierde wereldtitel en dat is volledig verdiend." Wel legt Stella uit dat de theoretische kans op de titel nog altijd open ligt en dat zijn team er alles aan gaat doen om het Verstappen zo moeilijk mogelijk te maken.

