De Grand Prix van Brazilië is stilgelegd met een rode vlag na een flinke klapper van Franco Colapinto, en dat is erg goed nieuws voor Red Bull Racing en Max Verstappen.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Brazilië aan vanaf de zeventiende plaats, maar kende een uitmuntende start en lag na twee ronden al op P10. De Nederlander vocht zich een weg naar P6 achter de Ferrari van Charles Leclerc, toen het opnieuw harder begon te regenen. Verschillende coureurs, waaronder George Russell op P1 en Lando Norris op P2 doken naar binnen voor een nieuw setje inters, maar Verstappen besloot de gok te wagen.

Geluk voor Verstappen

De Nederlander bleef nog even buiten, en dat bleek de juiste beslissing. De wedstrijdleiding stuurde in eerste instantie de safety car de baan op vanwege de zware regenval, maar na een crash van Franco Colapinto werd er met rood gezwaaid. Dit betekent dat we zo gaan herstarten met de gehusselde volgorde, omdat een groot deel van het veld net naar binnen was geweest. Esteban Ocon vertrekt straks vanaf P1, met Verstappen op P2. Bekijk hieronder de startopstelling.

De huidige stand van zaken na 33 ronden racen in Brazilie🇧🇷 #f1 #BrazilGP pic.twitter.com/SgsWybrdB2 — GPFans NL (@GPFansNL) November 3, 2024

