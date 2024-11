Lando Norris heeft op zondagochtend optimaal weten te profiteren van de domper bij Verstappen en de Britse coureur vertrekt zondag vanaf pole position in Brazilië. Na afloop van de zenuwslopende sessie op Interlagos reageert de Brit.

De kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo werd er eentje om niet snel te vergeten op het circuit van Interlagos. Norris begon op het kletsnatte Interlagos eigenlijk dramatisch aan de sessie en leek totaal niet de snelheid te hebben op de full wets. De Brit overleefde Q1 ternauwernood en kwam als vijftiende coureur door richting Q2. Vanaf daar ging het alleen maar beter. De titelkandidaat zag hoe Max Verstappen na een rode vlag in Q2 niet door wist te stoten naar Q3, waardoor zijn concurrent dus later vandaag vanaf P17 moet beginnen.

Norris is verrast

Norris wist daarna dat hem maar één ding te doen stond: zo hoog mogelijk eindigen. Dat is precies wast hij deed, want de Brit hield zijn hoofd koel en pakte de pole position. Hij reageert na afloop: "Er was vandaag een hoop aan de hand. Ik ben enorm blij. Ik had het lastig aan de begin van de kwalificatie en had een hoop werk te doen. Ik voelde me totaal niet comfortabel. Ik moest me op heel veel gebieden verbeteren en dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik ben verrast, opnieuw. De laatste tijd ben ik vrij vaak verrast. Ik voelde me goed op het einde en uiteindelijk is het een goed resultaat voor ons."

Lastig voor coureurs

Vervolgens neemt Norris ons mee in de lastige omstandigheden: "Het is lastiger dan je op televisie kan zien. Je probeert de hele tijd de beste exit te zoeken, maar je zag een hele hoop mensen eraf gaan en crashen. Het was makkelijk om slecht uit te komen en bijvoorbeeld in de muur te eindigen en de race van vandaag niet eens te halen. Die balans tussen risico en beloning was heel lastig vandaag. Ook voor mij, want in Q1 wist ik totaal nog niet waar ik stond. Daarom ben ik zo blij. Het is een enorme opluchting na een sessie als deze." Rijk rekenen, doet Norris zich nog niet: "Ik heb snelle mensen achter me met George en Yuki die heel snel was in de regen. We gaan het zien en bereiden ons goed voor."

